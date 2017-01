Pöpperle vymazal Växjö. Brali jsme to jako extraligové play-off, tvrdí

Sparťanský brankář kryl 25 střel, udržel čisté konto. „I když jsem se ještě nedávno necítil nejlíp, vůbec jsem si nepřipouštěl, že bych proti Växjö nenastoupil,“ říkal jeden z hrdinů mimořádného večera v 02 Aréně.

Rekord v 02 Aréně 12136 diváků. Vyšší návštěva na klubový hokej v aktuální sezoně na českém území nepřišla. „Je škoda, že finále Ligy mistrů se hraje ve Švédsku. Dneska přišlo dvanáct tisíc lidí, nebo kolik, a určitě bychom halu naplnili znova. Ale takhle je to prostě dané, musíme se s tím smířit. Věřím, že fanoušci za námi dorazí do Göteborgu,“ řekl Pöpperle.

Namále měl jedinkrát, to když krátce po úvodním gólu Lukáše Klimka ujel Erik Josefsson a trefil břevno Pöpperleho branky. „Mířil to nahoru. Naštěstí jsem to ustál. Je velký rozdíl, když v tak důležitém zápase vedete 1:0, nebo hrajete 1:1.“

Pöpperle byl vyhlášen nejlepším hráčem Pražanů, zásluhy si ale nepřipisoval. Raději vyzdvihl skvělý výkon celého týmu.

Jak hodnotíte toto utkání?

Odehráli jsme super zápas. Výborně jsme hlídali střední pásmo, nenechali jsme je zakládat útoky. Na ledě se nám zkrátka dařilo. Věděli jsme, co bylo v sázce, chtěli jsme postoupit. V kabině bylo cítit, že se hraje play-off.

Jaký signál jste touto výhrou vyslali švédské Frölundě, se kterou se zahrajete o titul?

Určitě jsme Evropě ukázali, že nejsme tým, který by se něčeho nebo někoho bál. V týmu je síla, kterou jsme proti Växjö jasně ukázali. Snad to ukážeme i ve finále.

Co rozhodlo o tak suverénním vítězství Sparty?

Těžko říct, co bylo rozhodující. Šli jsme do toho s tím, že zkrátka chceme vyhrát. Chtěli jsme jít postupu na proti. Atmosféra v kabině byla výborná, nic jsme nechtěli podcenit. Brali jsme to úplně stejně, jako kdybychom hráli play off Tipsport extraligy.

Byl jste vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Příliš práce jste ale neměl.

Hráli jsme opravdu dobře, takže se soupeř dostal jen do pár šancí. Nebojím se říct, že jsme odehráli náš nejlepší zápas sezony. Postup do finále Ligy mistrů si užívám.