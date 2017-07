Hrát v Polsku? Poruba tam nesmí, ostatní kluby její účast odmítly

„Jednání se připravovala a vedla již od poloviny března. Na polském hokejovém svazu byl jasně deklarován zájem jeho činovníků o to, abychom tamní nejvyšší soutěž rozšířili, zatraktivnili a byli takovou první vlaštovkou pro otevření polské extraligy i pro jiná mužstva,“ uvedl na klubovém webu generální manažer porubského klubu Pavel Hinner.

„My jsme jejich záměr a vizi o mezinárodní soutěži jen kvitovali, navíc jsme deklarovali veškeré podmínky, které po nás PSLH požadoval. To znamená bezdlužnost, finanční zajištění, halu, svolení českého svazu i veškeré licenční podmínky jsme byli připraveni splnit.“

Jenže nakonec o vstupu Poruby do polské soutěže rozhodovaly kluby, které se „ekstraklasy“ účastní. A šest klubů se vyjádřilo proti přijetí českého zástupce do polské nejvyšší soutěže.

„Bylo to jednoznačně velké zklamání,“ přiznal Hinner. „Přitom po předběžných jednáních bylo zřejmé, že většina polských klubů bude hlasovat pro naše přijetí.“ Polské kluby nakonec rozhodly šest ku čtyřem v neprospěch Poruby.

„Osvětim byla velmi nerozhodná a přiklonila by se podle hlasování k většině. Jasně pro byly Katovice, Janow i Jastrzębie, za což bych jim chtěl velmi poděkovat. Proti naopak vystoupily zejména největší polské kluby, tedy Krakow, Tychy a Nowy Targ,“ vypočítal Hinner.

Podle něj měly polské kluby obavy ze silné konkurence. „Myslím si, že jediným důvodem byl strach z toho, že bychom je dokázali porazit a že kluby mají oproti tomu našemu zajištěny vysoké rozpočty a samozřejmě by bylo velmi nemilé, kdyby s námi měly v prvním nebo druhém kole play-off hned vypadnout,“ podotkl manažer klubu RT Torax.

Ovšem Porubští už dopředu avizovali, že polským klubům nechtějí nic vzít. „Jasně jsme deklarovali, že nebudeme ani polským mistrem, kdybychom se do finále probojovali. Vyhráli bychom pohár polské soutěže, ale polským mistrem a účastníkem Ligy mistrů bychom nebyli. Všechna tato privilegia jsme byli ochotni nechat stranou i s tím, že pokud bychom nezvládli play-out a skončili poslední, tak bychom jako každý jiný tým sestoupili do nižší soutěže,“ sdělil Hinner.

„Otázkou je, zda nám neuškodil fakt, kolik jsme hráli s polskými mužstvy přípravných zápasů, kde jsme jim jasně ukázali, že je porazit dokážeme, ať už to byl Krakow, Jastrzębie, Bytom, nebo polská dvacítka, či jejich seniorská reprezentace.“

„Je to verdikt, který musíme respektovat. Je to velká rána, ale to ke sportu patří. Věřím, že nás to jen posílí.“

Porubským hokejistům se tak sen o účasti v polské extralize rozplynul. „Je to verdikt, který musíme respektovat. Je to velká rána, ale to ke sportu patří. Věřím, že nás to jen posílí,“ poznamenal Hinner. „Rozhodnutí žádný zásadní vliv na skladbu kádru mít nebude, hráčům jsme oznámili, že je to pouhá jedna etapa, která nevyšla.“

A že by to Poruba zkusila příští rok znovu? „Aktuálně je to uzavřená kapitola, nicméně nechci říkat, co bude, nebo nebude do budoucna. Slabou útěchou jsou snad jen vyjádření polských fanoušků, kteří toto rozhodnutí ostře kritizují,“ poznamenal Pavel Hinner. „Činovníci tamního hokeje nám sdělili, že se budou dále pokoušet o přesvědčení polských klubů pro naše přijetí třeba už od příští sezony.“