Hokejové derby poprvé. Zastaví Litvínov chomutovskou jízdu?

„Je to super start, ale nechci nad tím ani moc přemýšlet. Teď se těšíme hlavně na derby a doufáme, že tu vítěznou sérii potáhneme co nejdál,“ přál si na klubovém webu chomutovský obránce Jan Rutta.

I zatím nejproduktivnější Pirát Ivan Huml doufá, že chomutovské tažení jen tak neskončí. „Začátek máme takový, jaký jsme si přáli, ale musíme pracovat dál. Zatím předvádíme kvalitní hokej, hrajeme zodpovědně do obrany, což nám přináší ovoce,“ vypíchl útočník, jenž ve třech zápasech nasázel 3 góly.

On-line Duel Litvínov vs. Chomutov sledujte v podrobné on-line reportáži.

Přestože Litvínov vyhrál jen jeden z úvodních tří zápasů, dá se čekat vyrovnaná bitva. Alespoň podle posledních výsledků ze vzájemných zápasů Pirátů a Vervy.

V minulé sezoně vyhrál dvakrát Chomutov (doma 1:0, venku 3:2) a dvakrát Litvínov (doma 3:2 po nájezdech, venku 3:2 v prodloužení). Také v letní přípravě je bilance rivalů srovnaná, Litvínov vyhrál na svém ledě 7:4, Piráti zvítězili doma 3:1.

„Určitě to bude náročný zápas, asi jako pokaždé, když se hraje derby. Doufám, že se fanoušci těší, my se taky těšíme. Podle mě to bude super zápas,“ věří Rutta.

Začátek duelu je v 17.10, přímý přenos vysílá Česká televize.