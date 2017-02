Čtvrté derby dává hradeckým hokejistům šanci zastavit ztráty

Můžeme vůbec fandit? ptají se skalní Hradce Na zvýšená bezpečnostní opatření během zápasů mezi Hradcem a Pardubicemi si fanoušci už zvykli, ale to, s čím přišel pardubický hokejový klub před posledním derby letošního ročníku extraligy, fanoušci hradeckého Mountfieldu skousávají jen těžko. Kromě klasických opatření totiž v pardubické aréně mimo jiné snížil počet míst v sektoru hostí a omezil dobu prodeje piva. Vyvolalo to celou řadu negativních reakcí hradeckých příznivců. „Kapacitu sektoru hostů snížili z 250 na 200, zakázali vnášet transparenty, pivko dovolili jen o první pauze, osvětlený celý zápas, v popředí sloup. Může se vůbec fandit?“ napsal na klubové forum jeden z hradeckých příznivců s přezdívkou hilibcini. Zabralo to, Pardubičtí alespoň slevili s pivem, hradečtí fans si ho mohou dát do konce druhé přestávky. (vek)