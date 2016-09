V duelu proti USA bude chytat Mrázek, trénink absolvoval i Faksa

„Je připravený, ale ještě dnes má testy s doktorem z NHL. Až večer budeme vědět, jestli prošel, nebo ne. Rádi bychom ho měli v sestavě, ale i tak máme připravené jiné varianty,“ řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Sám Faksa se cítí lépe a po tréninku vyprávěl: „Už je to lepší, nebylo mi moc dobře, ale už jsem se vyspal pár dní. Snad to bude v pořádku.“

Nicméně je jisté, že se v brance po výtečném výkonu proti Týmu Evropy znovu objeví Petr Mrázek, dvojkou bude Michal Neuvirth. Že by v zápase, ve kterém už nejde o postup ze skupiny, dostal šanci Ondřej Pavelec, trenéři neuvažovali. „Měli jsme rozdělené dva gólmany, kteří se v turnaji objeví. A Ondra svou roli znal,“ uvedl Špaček.

Trenéři však promíchali první dvě formace. Elitní lajna je teď ve složení Pastrňák - Plekanec - Palát, tu druhou pro změnu tvoří Voráček - Hanzal - Michálek.

Že by utkání, kde ani USA nejde o postup, bylo bez náboje, Špaček odmítá. „Bude to velký zápas pro nás i Ameriku. Je to Světový pohár, proti nám stojí jedni z nejlepších hráčů světa a my je chceme porazit. Máme jeden bod, jsme před nimi a rádi bychom před nimi i zůstali. Chceme je nechat poslední ve skupině,“ přeje si Špaček. A Faksa ho doplňuje: „Když máte na sobě dres se lvíčkem na prsou, tak musíte vždycky nastoupit na 120 procent. Není pravda, že o nic nejde. Každý zápas o něco jde.“

Kdekdo přitom čekal, že jsou Spojené státy aspirantem na finále. Teď nemají ani bod. A Špaček tuší: „Amerika byla nahoře a výsledky ji srazily dolů. A ona bude chtít proti nám zachránit, co se dá. A my pro změnu nechceme odejít z turnaje se třemi prohrami.“

Utkání se hraje v pátek ve 2.00 SEČ.