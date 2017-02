Bude Přecechtělova pikantní pomsta sladká? Prostějov čeká třaskavá série

Jenže penalty Jestřábi nezvládli, prohráli 1:2 a žuchli na sedmé místo, přestože mají stejně bodů jako šesté Ústí nad Labem, ale horší vzájemnou bilanci. Čeká je tak dnes start série na tři vítězné duely s desátým týmem tabulky. Ano, přerovským rivalem!

„Slavii o nic nešlo, hrála v pohodě, my jsme hráli trochu křečovitě, ale přesto jsme si dokázali vytvořit šance. V penaltách jsme byli pár centimetrů od přímého postupu, ale nedá se nic dělat, je to sport. Budeme hrát předkolo a musíme se co nejlépe připravit,“ povzdechl si na klubovém webu trenér Jestřábů Jiří Vykoukal.

Také Zubři se mohli ožehavému derby vyhnout, kdyby zvládli domácí utkání s Jihlavou, avšak prohráli 2:4, klesli v tabulce a matematická možnost se naplnila. Zvlášť speciální pro jejich trenéra Kamila Přecechtěla, který do listopadu trénoval Prostějov. „Myslím, že moc velké volby nebyly. Zkrátka vyšel Prostějov, tak vyšel Prostějov, no,“ vzal soupeře pragmaticky.

Ambiciózní Prostějov je zklamaný, že musí hrát předkolo, Přerov nejásá, že narazí na silného soka.

Ovšem pro fanoušky, kteří vyprodají jistě oba stadiony, je to pecka.

„Pro celý region to bude velice slušná zábava. Mohl by to být krásný sportovní zážitek,“ věří Přecechtěl. Jeho výhodou může být detailní znalost protivníka.

Čísla kolem derby 7. místo obsadil Prostějov po konci základní části 1. ligy. Čtvrtfinále mu uteklo o bod.

, poslední zaručující předkolo play-off, patří Přerovu. 2:2 je sezonní bilance Prostějova s Přerovem. Jestřábi vyhráli dvakrát až v prodloužení.



A velká motivace. V Prostějově skončil po debaklu 1:9 od Českých Budějovic, přestože prohrál teprve podruhé v řadě a Jestřábům patřila solidní pátá příčka. Dlouho bez práce však nebyl. Skočil po něm Přerov, odvěký rival Prostějova. „Mezitím se tam změnili další trenéři, mančaft hraje úplně něco jiného, než hrával za mě, a ta výhoda se pomaličku vytrácí,“ přemítá Přecechtěl. „Samozřejmě znám osobně hráče, jejich povahy. To může být malá výhoda. Ale že by byla obrovská výhoda, že jsem v Prostějově působil? To už jsou čtyři měsíce – dlouhá doba.“ Výhodu má spíš Prostějov.

Jednak pod Vykoukalem, který nahradil Arnošta, Přecechtělova nástupce, nabral dobrou formu a především v sérii na tři vítězné zápasy hraje první dva doma. „Myslím, že Prostějov je jednoznačný favorit vzhledem k cílům, které vyhlásil před sezonou: má ambice postoupit do extraligy a nic jiného není. My jim to budeme chtít v každém případě co nejvíc znepříjemnit,“ velí Přecechtěl.

„Extraligové ambice ale nejsou otázkou jednoho roku,“ podotkl prostějovský kapitán Matouš Venkrbec. „Ale baráž je dostupná, dostanou se do ní dva prvoligové týmy. To je pro nás cíl a pro mě osobně taky.“

Na konci základní části ho trápila marodka týmu, ale také malá produktivita. Před velkou bitvou však s úsměvem hlásí: „Jsme v maximální pohodě a výborné formě. Lepší to být teď po postupu do desítky nemůže.“ Dává najevo, že Přerov už základní úkol splnil.

Na rozdíl od Prostějova. Hokejová válka nesmiřitelných začíná.