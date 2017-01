Dvě prohry na paniku nejsou, zní z Hradce před soubojem se Spartou

V závěru roku si hokejisté hradeckého Mountfieldu na Spenglerově poháru zahráli tři zápasy ve třech dnech. Teď jim, i díky startu v Davosu a dohrávaným utkáním, která si kvůli němu odkládali, začínají třetí týden za sebou, v němž je čekají tři extraligová utkání.

Hradec v extralize Hradecký tým si v posledních dvou zápasech - prohrami 2:3 v Karlových Varech a 0:2 s Vítkovicemi - pokazil bilanci posledních týdnů, ve dvou zápasech za sebou naposledy nezískal ani jeden bod v polovině listopadu.

Zároveň porážkou s Vítkovicemi přerušil sérii devíti zápasů na domácím ledě, v nichž bodoval, přitom osm z nich vyhrál.

Porážka 0:2 s Vítkovicemi byla teprve druhým zápasem v sezoně, v němž Hradečtí soupeři nevstřelili ani jediný gól, tím prvním byl domácí duel s Litvínovem (0:3).

Dohrávka 33. kola se Spartou začíná v úterý v 18 hodin v hradecké Fortuna aréně.

Půjde o přímý souboj o 3. místo v tabulce, Hradec je zatím čtvrtý, na třetí Spartu ztrácí jeden bod.

Po dvou vzájemných zápasech v této sezoně je bilance vyrovnaná, každý ze soupeřů jednou vyhrál poměrem 3:2.

Až ho v neděli duelem s Litvínovem zakončí, asi si hodně oddechnou, před sebou totiž budou mít desetidenní reprezentační přestávku. A na svém kontě devět zápasů v posledních dvaceti dnech, tedy prakticky obden. „Pomalu to cítit začínáme, je toho opravdu strašně moc,“ připustil brankář Mountfieldu Ondrej Rybár po nedělní porážce 0:2 s Vítkovicemi. Podobně to vidí i útočník Rudolf Červený: „Dohrávali jsme plno utkání kvůli Spengler Cupu a máme toho opravdu dost. Teď si musíme hlavně odpočinout, abychom měli sílu do finálové části sezony.“

Mountfield šel náročným programem velmi statečně, zadrhl se právě až před zápasy, které pro něj jsou velmi prestižní. Sparta zvlášť v současné době nenechává v klidu nikoho a o derby s Pardubicemi, které je na programu v pátek, je zbytečné mluvit.

„Nic to neznamená, tohle není na žádnou paniku, občas se to prostě stane,“ komentoval porážky v Karlových Varech a s Vítkovicemi Červený, „sice dva zápasy prohráli, ale byl by nesmysl to hned svádět na únavu.

Podle Rybára Mountfield proti Vítkovicím nezahrál špatně, ale chyběla mu lepší zakončení. Zvlášť v první třetině: „Měli spíše smůlu. Začátek a vlastně celou první třetinu jsme měli výbornou, jen se nám to tam nepodařilo procpat.“

Sparta nabrala formu Ještě před několika dny by rozpoložení obou týmů bylo přinejmenším vyrovnané a možná by spíše vyznívalo ve prospěch Hradce. Jenomže závěr minulého týdne se tento poměr vychýlil na stranu Sparty, která k úterní dohrávce na východ Čech přijede nejen po výhře nad vedoucím Libercem, ale hlavně poté, co v neděli ztrapnila druhý Třinec, kterému nastřílela dvanáct gólů. Naproti tomu Hradec poslední dvě utkání prohrál. „Sparta proti Třinci odehrála takový ten zápas, který se povede jednou za sezonu. Věřím, že ten střelecký prach si vystříleli,“uvedl pavel Hynek, asistent hradeckého kouče Sýkory, „musíme jít do zápasu s pokorou, ale hrajeme doma a potřebujeme bodovat.“ Hradec sice na rozdíl od Sparty v posledních dvou utkáních nezískal ani bod, ale herně zase tak špatný nebyl. „Poslední dva zápasy jsme výsledkově nezvládli, ale první třetina s Vítkovicemi byla z naší strany výborná, tam jsme měli rozhodnout, pak jsme vypadli z role,“ řekl Hynek. Hradec by měl jít do utkání v obdobné sestavě jako proti Vítkovicím, na marodce stále jsou obránce Dietz a útočník Džerinš.

Stejně mluvil i Červený, který si v první třetině moc nezachytal. „Proti Vítkovicím to ani nebylo tolik o síle. Během první třetiny jsme měli dost gólových šancí, ale nevyužili je,“ komentoval počínání svých spoluhráčů.

Podle Červeného se hlavně na zápase s Vítkovicemi projevilo i to, že se blíží konec základní části a týmy schraňují každý bod: „Koncem ledna a v únoru už každý kouká na body, aby v tabulce dohnal čtyřku, šestku nebo se udržel v desítce.“

Z toho vychází i taktika týmů: „Hraje se hlavně z defenzivy a je to pomalu už takový play-off hokej.“

Mountfield s Vítkovicemi prohrál i přesto, že se jeho výkon oproti pátečnímu duelu v Karlových varech viditelně zlepšil. Hlavně již zmíněná první třetina vypadala atraktivně, výkonu chyběly jen góly.

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, celou první třetinu jsme měli velkou převahu a tlak, spoustu střel i vyložených šancí. I z těch nejvyloženějších šancí jsme buď trefovali Bartošáka, nebo netrefovali bránu. Tím ale nechci snižovat jeho výkon, protože pro Vítkovice byl základním stavebním kamenem úspěchu,“ uvedl trenér Mountfieldu Václav Sýkora, zatímco jeho trenérský kolega Tomáš Martinec musel po páteční prohře na ledě posledních Karlových Varů konstatovat: „Neodehráli jsme dobrý zápas. Dvě třetiny jsme se do něj vůbec nemohli dostat.“