Proti Olomouci se hradeckým hokejistům daří, protáhnou úspěšnou sérii?

To může napovědět už dnešek, kdy hradecké mužstvo na svém ledě přivítá Olomouc. Případný úspěch nad soupeřem, který je nyní na prvním místě mimo play-off, by Hradci nejen upevnil současnou čtvrtou příčku, ale nasměroval by ho i k možnému posunu výš.

Vždyť bez šance není ani dosažení konečného druhého místa. Na druhé straně Hradec po sérii čtyř výher v neděli těsně prohrál v Liberci a ještě nemá čtvrtfinálovou jistotu. „Díváme se hlavně pod sebe. Mnohem více než nahoru. Chceme zůstat v šestce a být v klidu. Co bude navrch, to je jen další pozitivum. Neřešíme teď, jestli přeskočíme Třinec. Kdyby se to náhodou povedlo, určitě by to byla radost,“ řekl útočník Richard Jarůšek.

Co pod sebou Hradec čtyři kola před koncem základní části vidí? Určitě to, že ho play-off zcela jistě nemine. A také to, že má k přímému postupu do čtvrtfinále, kam se protlačí šest nejlepších, velmi blízko. Před sedmým Chomutovem totiž v současnosti má náskok osmi bodů, do konce základní části jich je ve hře maximálně dvanáct.

Podle tabulky má dnes Mountfield nejlehčího soupeře ze všech tří, na které do konce základní části narazí. Jenomže právě to může být velmi ošidné, protože Olomouc je v těžké pozici, má manko čtyř bodů na desátou Plzeň a dnes jednu z posledních šancí přiblížit se k play-off.

„Potřebujeme sbírat body. Bez ohledu na to, kde hrajeme. Je jedno, zda hrajeme na Spartě, nebo v Hradci Králové. Potřebujeme bodovat kdekoliv, nedá se nic jiného dělat. Myslím, že minimálně tři zápasy z těch zbývajících čtyř musíme vyhrát,“ předpověděl asistent trenéra Jan Tomajko.

Mountfield ale na Olomouc v posledních sezonách umí, v té letošní všechna vzájemná utkání vyhrál a soupeři přenechal jediný bod. Jiné to nebylo ani předtím, Olomouc nad Hradcem naposledy vyhrála v listopadu 2014, v dalších devíti zápasech měl navrch Hradec.

Na hradecké marodce se v minulých dnech vedle útočníků Džerinše a Červeného objevila také brankářská jednička Rybár. Ten by ale dnes už měl být k zápasu připraven, stejně jako útočník Bednář, který kvůli nemoci nedohrál nedělní zápas v Liberci.