Hokejový Přerov chce do osmičky, na úvod ho čeká derby s Prostějovem

„Do play-off nově postupuje pouze osmička týmů a my věříme, že tu osmičku budeme celou sezonu prohánět, atakovat a že se do ní procpeme, abychom byli všichni spokojení,“ prohlásil sportovní manažer Pavel Hanák.

Zubři mají za sebou dvě sezony v první lize, během kterých si v soutěži našli své místo. Po šestém místě, kterým jako nováček překvapili, sice loni skončili až desátí, ale v předkole si vychutnali odvěkého rivala z Prostějova. Nestačili až ve čtvrtfinále na České Budějovice.

Letos by desáté místo na play-off nestačilo, nově už se předkolo hrát nebude, proto cílí Zubři na osmičku. A hlavně myslí na publikum.

„Chceme hrát atraktivní hokej, zakládáme si na tom, že hrajeme pro fanoušky a chceme, aby chodilo hodně lidí. Chceme vyhrávat, přejeme si, aby se nám vyhýbala zranění, což se nám v minulých sezonách ve WSM lize nedařilo, tak snad to do třetice vyjde,“ říká Hanák.

Nejvýznamnějším letním odchodem je zkušený Marek Sikora, který dal přednost návratu do Havířova. Místo něj bude v Přerově hostovat ze Zlína Jakub Šlahař, který loni působil v Prostějově. A také slovinský útočník Gregor Koblar.

„Loni odehrál výbornou sezonu ve francouzském Lyonu (43 z., 12+14), v přípravě patřil k nejlepším a jsem rád, že jsme se domluvili na podmínkách smlouvy,“ pochvaluje si Hanák. Hodně si Zubři slibují i od slovenského brankáře Juraje Šimbocha, který už v Přerově působil předloni a letos se vrací formou hostování z Třince.

„Hodně si zakládáme na tom, aby u nás hráli co nejvíc Přerováci a kluci spjatí s klubem. Proto jsem rád, že k nám přichází na hostování z Chomutova náš kmenový odchovanec Kuba Navrátil, který by měl patřit do základní sestavy,“ doplnil Hanák.

Zubři budou navíc i letos pokračovat ve spolupráci s Kometou Brno a hlavě se Zlínem, odkud získali na hostování obránce Tomáše Valentu a útočníka Tomáše Fořta, jenž loni hrál extraligu za Olomouc.

Letní přípravu zajišťoval hokejistům po kondiční stránce vyhlášený kickboxerský kouč Tomáš Tomiga, takový přístup v českém hokeji stále patří mezi výjimky. Hlavní trenér Kamil Přecechtěl si to však pochvaluje.

„Mužstvo vypadá, že je velice slušně kondičně připravené. Také je důležité, že ani při zápasech nedošlo k žádným vážným zraněním. Doufám, že splníme cíle, tedy protlačit se do osmičky. Mým osobním cílem pak je předvádět pěkný hokej, který přitáhne diváky,“ přeje si trenér Přecechtěl.