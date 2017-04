Crosby s Ovečkinem potřetí proti sobě, na Západě je favoritem Anaheim

Přečtěte si, jaké dává redakce iDNES.cz postupové šance jednotlivým týmům.

Washington (118 bodů) - Pittsburgh (111 bodů)

Češi: Jakub Vrána - Dominik Simon (oba na farmě)

Dle bodového zisku byly Washington a Pittsburgh nejlepší celky nejen ve Východní konferenci, ale v rámci celé ligy letošní základní části (vítěz Západu Chicago posbíralo bodů 109). Systém nasazování však rivaly z Metropolitní divize proti sobě postavil už ve druhém kole play-off.

V éře Sidneyho Crosbyho a Alexe Ovečkina se oba celky potkaly ve vyřazovacích bojích už dvakrát a vždy slavili Penguins, kteří navíc v daný ročník dokráčeli až ke Stanley Cupu. Stalo se tak v roce 2009 a naposledy 2016, což obnoví v řadách obou táborů celkem čerstvé vzpomínky.

V 13 startech play-off proti Penguins nastřádal Ovečkin skvělých 21 bodů (10+11). Crosby má bilanci 15 zápisů (8+7), ovšem vždy okořeněných postupem. V základní části si ze čtyř vzájemných duelů připsaly obě strany po dvou výhrách, což napovídá o předpokládané vyrovnanosti série. Pittsburgh, jenž vyhlíží návrat z marodky zkušených útočníků Chrise Kunitze a Carla Hagelina, bude opět spoléhat na rychlost celého týmu a v sedmém zápase by měl do třetice přes rivaly přebruslit.

Zápasová bilance ze základní části: 2:2

Tip redakce iDNES.cz: Pittsburgh v sedmi zápasech

Ottawa (98 bodů) - Rangers (102 bodů)

Češi: bez zastoupení

Jak Ottawa, tak Rangers si zajistili účast ve druhém kole v šestizápasové sérii. Kanadský celek přemohl zraněními oslabený Boston a Newyorčané překvapili proti favorizovanému Montrealu.

Pikantní bude série zejména pro útočníky Mika Zibanejada (NYR) a Dericka Brassarda (OTT), kteří si v loňském létě v rámci výměny prohodili zaměstnavatele. Pro Senators bude zcela zásadní zdravotní stav kapitána a hlavního lídra Erika Karlssona. Švédský ofenzivní ofenzivní obránce, jenž má ve své sbírce už dvě Norris Trophy a letos kandiduje na další, se v rozhovoru se zámořskými novináři přiznal, že jej trápí vlasové zlomeniny v levé patě. Před každým zápasem jej lékaři uschopní injekcemi. Nabízí se tedy otázka, zda vydrží další zátěž proti Rangers?

New York se může spolehnout na vyrovnanost svých útočných řad (v každé je 20gólový střelec ze základní části - Chris Kreider, Rick Nash, J.T. Miller a Michael Grabner) a hlavně se v play-off opět našel gólman Henrik Lundqvist, jenž prožil statisticky svou nejslabší základní část dosavadní kariéry v NHL.

Zápasová bilance ze základní části: 2:1

Tip redakce iDNES.cz: Rangers v šesti zápasech

St. Louis (99 bodů) - Nashville (94 bodů)

Češi: Dmitrij Jaškin, Vladimír Sobotka - Marek Mazanec (na farmě)

Oba celky v úvodním kole překvapily na úkor favoritů, když vyřadily první a druhý tým Západní konference ze základní části. Chicago, vítěze tří Stanley Cupů (2010, 2013, 2015) z posledních sedmi let, vyprovodil Nashville dokonce hladce 4:0 na zápasy.

Velkou zásluhu na tom měl skvěle chytající Pekka Rinne, jenž dvakrát udržel čisté konto a celkově Blackhawks dovolil jen tři branky. Rovněž Blues však spoléhají na ve formě chytajícího Jaka Allena. Ten v pěti partiích proti Minnesotě pochytal 174 z 182 střel Wild.

Konfrontace pečlivě bránícího St. Louis s Nashvillem tak bude hlavně brankářským soubojem. Allena bude nejvíce ohrožovat elitní formace Predators vedená Ryanem Johansenem s švédskými křídly Filipem Forsbergem a Viktorem Arvidssonem. Blues pro změnu upínají své naděje ke kanonýrovi Vladimiru Tarasenkovi. Povzbuzením ofenzivy byl i návrat Vladimíra Sobotky z Ruska, jenž mimo jiné vymyslel i rozhodující postupový gól celé úvodní série.

V dlouhodobé části sezony se v pěti zápasech třikrát radoval Nashville, jehož suverenita proti silnému Chicagu jej staví do role mírného favorita i proti St. Louis.

Zápasová bilance ze základní části: 2:3

Tip redakce iDNES.cz: Nashville v šesti zápasech

Anaheim (105 bodů) - Edmonton (103 bodů)

Češi: Ondřej Kaše - bez zastoupení

Hokejisté Anaheimu můžou být se svým dosavadním působením maximálně spokojeni, své vysoké ambice však ještě rozhodně nenaplnili. Mají ale dobře našlápnuto poté, co v základní části opět obhájili titul v Pacifické divizi a v úvodním kole play-off hladce naplnili roli favorita proti Calgary. Po výsledku 4:0 na zápasy tak mohli pošetřit síly před soubojem s Edmontonem, jenž si poradil s loňskými finalisty ze San Jose bilancí 4:2 na zápasy.

Pro Oilers vedené mladým vítězem kanadského bodování Connorem McDavidem (jako jediný letos dosáhl na hranici 100 bodů) byl úspěch už samotný postup do vyřazovacích bojů a účast ve druhém kole je tak už nad plán. Povzbuzením pro kanadský celek bude pozitivní bilance ze základní části (3:2 na zápasy) a rovněž postup v dosud jediné konfrontaci v play-off (v ročníku 2006 Edmonton uspěl 4:1 na zápasy).

Pokud mají Ducks nějaké potíže, pak jsou to absence zraněných opor v obraně. Jak Cam Fowler, tak Sami Vatanen ovšem pomalu začínají s tréninkem a v průběhu série by se měli zapojit do akce. Právě jejich návrat, výhoda domácího ledu a zkušenosti Ryana Getzlafa s Ryanem Keslerem by měly posunout dál favorizovaný Anaheim.

Zápasová bilance ze základní části: 2:3

Tip redakce iDNES.cz: Anaheim v šesti zápasech