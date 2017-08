Za dvě minuty 0:2 a budějovický kouč si bral time-out

Tým pod vedením Antonína Stavjani vůbec nechytil začátek zápasu, už v první minutě otevíral skóre znojemský Colton Yellow Horn a hned o minutu později přidal druhý gól Radek Číp. Druhá minuta zápasu a Motor prohrával 0:2. Na to Stavjaňa zareagoval time-outem. „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, když jsme porazili Plzeň. To samozřejmě není pravda. Musíme začínat podobně jako s Plzní. Musíme daleko lépe bruslit, dohrávat souboje. Myslím, že tam byla i malinko smůla,“ hodnotil pro klubový web hrozivý úvod utkání brankář Motoru Petr Kváča.

Brankářská jednička Budějovic si všimla ještě další věci. „Znojmo hraje odlišný hokej než zbytek týmů v Česku. Působí v EBEL a je to rychlejší. Mají tam hodně střelby z první. Hrají evropský mezinárodní hokej. Každý se rve o centimetr ledu. Není to takový ten český vyčuraný hokej. Navíc jsou tam mladí kluci, kteří nedají nic zadarmo. A hrajou výborně,“ pochválil Kváča soupeře. Nezapomněl ani na vlastní kritiku. „My jsme se hodně málo tlačili do branky. Na rozdíl od zápasu s Plzní nám vůbec nešly přesilovky, a navíc jsme ve druhé třetině dostali smolný gól,“ přidal Petr Kváča.

Za hosty ve druhé třetině skóre už spíš jen korigoval útočník Václav Nedorost. I proto si Motor v aktuální přípravě připsal už pátou porážku z osmi utkání. „Na zápas se Znojmem musíme hodně rychle zapomenout a naopak navázat na Plzeň, kdy jsme všechno dohrávali a tlačili se hodně do branky,“ zdůrazňuje brankář Motoru.

Poslední přátelský zápas před startem sezony odehrají Jihočeši v úterý od 17 hodin v Kladně.