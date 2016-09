Hokejisté Švédska vrátili Finům v odvetě porážku i s úroky

V dresu Tre kronor zářily první dvě útočné formace, jež se podělily o všechny branky. Nejlépe si po individuální stránce vedl útočník Patric Hörnqvist, autor dvou branek a dvou asistencí.

Finové byli sice těmi, komu se podařilo dostat puk do branky jako prvnímu, ale jejich trefu sudí neuznali kvůli hře vysokou holí. Švédsko mělo následně v rychlém sledu po sobě dvě početní výhody a Rask ve finském brankovišti se měl co ohánět. Ani on však na konci deváté minuty nestihl zachránit svůj tým při krátké přesilovce domácích pět na tři.

Úspěšný střelec Eriksson se během první třetiny dokázal prosadit ještě jednou a znovu v početní výhodě, když dostal kotouč opět mezi kruhy a zblízka ranou bez přípravy prostřelil Raska.

Už na 3:0 zvýšil ve 34. minutě Hörnqvist. Ke gólu mu však vydatně pomohl těsně před brankovištěm bránící Vatanen, který přihrávku švédského útočníka nechtěně usměrnil za Raskova záda. Finy však vrátil do hry velmi povedený závěr druhého dějství, v němž se dostali na dostřel jediného gólu zásluhou Ristolainena s Koivem.

Přetahovaná o důležitou další trefu ale vyšla domácím Švédům, když Bäckström v 52. minutě procedil puk za Raska ranou pod lapačku. O necelé tři minuty později se znovu trefil Hörnqvist. Haula sice ještě předčil v samostatném úniku gólmana Lundqvista, ale poslední slovo měl při závěrečné power play Finů, k níž sáhli už v polovině 58. minuty, Švéd Forsberg.