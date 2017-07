Do zbroje. Experiment hokejových Litoměřic se rozbíhá

Do zbroje! Hokejisté z prvoligových klubů už se připravují na novou, inovativní sezonu. Bude bez sestupového strašáku, ale i bez předkola play-off.

První dávky v dresu Slovanu Ústí vstřebávalo pod vedením trenérů Miroslava Macha a Tomáše Mareše 35 hráčů včetně čtyř brankářů. Kádr se změnil, ale hlavní hrdina, útočník Jaroslav Roubík, zůstal.

„Nejsem přecházecí typ. A mám to tady rád. Trenéry, partu, kluky. Hokej mě tu baví,“ vysvětlil svou volbu nejproduktivnější hráč historie 1. ligy, od září čtyřicátník.

Ústí naposledy opustil forvard Dalecký, který zamířil do dánského Herningu, zůstali zkušení kapitán Vágner či Gengel, přišel Smolka z Litvínova. Slovan úzce spolupracuje s extraligovou Mladou Boleslaví, ale ne na bázi farmy.

Soutěž mělo Ústí zahájit doma 9. září atraktivní partií s nováčkem Vsetínem, ale soupeř požádal o změnu pořadatelství, aby zápas zahrnul do Valašského záření, což je tradiční kulturní akce. Slovan tak doma debutuje až 16. září ve 3. kole proti Benátkám, čtyři dny nato uvítá bývalého extraligistu z Varů.

Litoměřice prožily velký třesk, navázaly spolupráci se svazem a budou dávat šanci juniorským reprezentantům z extraligových klubů. Má jich být zhruba deset a trenéři Miloš Říha mladší s Danielem Tvrzníkem je chtějí do půlky srpna zařadit do přípravy. Nový pakt zachránil pro Stadion 1. ligu, kterou by jinak neutáhl. „Není v našich silách vytvořit si dvacetimilionový rozpočet,“ doznal na klubovém webu generální manažer Jan Fišera.

Kanonýr Vítězslav Bílek, který se vrátil ze slovenského Martina, o experimentu tvrdí: „Spolupráce se svazem je pro kluky, kteří začínají v chlapském hokeji, zajímavá. Určitě to má směr a budoucnost.“ Právě on, ale i další mazáci jako Pavlas či Kalla budou nad junáky bdít. „Vedení klubu chce, abychom je nějak nasměrovali. Aby víc pracovali, táhli za jeden provaz a ne každý sám za sebe. Je nás tu pět starších, abychom je ukočírovali a šlapalo to.“

Nejčerstvější novinkou je prodloužení smlouvy útočníka Hantáka a návrat brankáře Chmela ze švýcarského klubu Ambri-Piotta, který na zkoušce zabojuje o místo. Do 1. ligy vstoupí Litoměřice 9. září doma proti Českým Budějovicím.

Trhače Kadaň, chomutovskou farmu, nově cepuje tandem Robert Kaše – Kamil Koláček. Kádr čítá zatím dvaadvacet jmen včetně osvědčených Trefného, Chlouby či Chrpy, v půlce srpna ještě přibude pětka od extraligových Pirátů. Soutěžní premiéra čeká Kadaň 9. září v Kladně, 13. září hostí Přerov.

V 1. lize zůstaly tři severočeské celky, Most totiž sestoupil.