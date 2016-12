Hokejová dvacítka dostala od Kanady pět gólů a opět neskórovala

Generálkou před MS bude páteční duel s USA, po kterém bude zveřejněna nominace. Zřejmě však nebude definitivní, Češi chtějí až do poslední chvíle čekat na možné uvolnění útočníka Pavla Zachy z New Jersey. „Klidně budeme čekat i na začátku turnaje,“ avizoval Petr s předstihem.



Mistrovství světa hráčů do 20 let se v Montrealu a Torontu uskuteční od 26. prosince do 5. ledna. Češi se v základní skupině utkají s Finskem, Švýcarskem, Dánskem a Švédskem.

David Kaše dorazí za týmem

Pomůže hokejové reprezentaci do 20 let na mistrovství světa uzdravený David Kaše? Devatenáctiletý útočník Chomutova měl v minulých týdnech zdravotní problémy, nejprve si v listopadu poranil kostrč a po návratu na led si po pádu na branku poranil plíci. Nakonec mu však lékaři start povolili a mladší bratr Ondřeje Kašeho, jenž si aktuálně vybojoval místo v kádru Anaheimu v zámořské NHL, odletěl do zámoří.

„Je to jeden z našich klíčových hráčů, proto jsme se rozhodli, že na něj budeme čekat,“ řekl trenér reprezentace Jakub Petr při zveřejnění širší nominace. Kaše by se tak mohl představit už na na třetím šampionátu dvacítek v kariéře.