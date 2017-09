Přípravné duely hokejové NHL otevřela výhra Vancouveru nad Los Angeles

Z českých hokejistů do úvodního zápasu přípravy nikdo nezasáhl. Střetly se totiž dva z celkových pěti celků (Islanders, Colorado, Nashville, LA, Vancouver), které nemají v kempech ani jednoho Čecha.

Vancouver zvítězil na ledě Los Angeles 4:3 po prodloužení trefou z 65. minuty od Brocka Boesera. V řádné hrací době hosté nejprve odskočili do dvougólového trháku po využité přesilovce Markuse Granlunda a trefě Jaka Virtanena. V závěru druhé dvacetiminutovky však Kings vrátili zpět do hry zkušení borci Jake Muzzin a Dustin Brown. Hned krátce po nástupu do třetí třetiny navíc výsledek otočil Oscar Fantenberg. Do prodloužení ale utkání poslal v 58. minutě Sven Baertschi.

Právě Kings a Canucks v další fázi přípravy čekají i propagační zápasy NHL v daleké Číně. Premiéru si zámořský hokej na daném území odbude ve dvou utkáních. Ve čtvrtek 21. září v Šanghaji a o dva dny později v Pekingu.

Výsledek:

Los Angeles - Vancouver 3:4PP (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 36. Muzzin, 40. Brown, 42. Fantenberg - 9. Granlund, 33. Virtanen, 58. Baertschi, 65. Boeser.