Hokejová Plzeň nejdřív hostí České Budějovice, poté přijedou Korejci

I kvůli téhle porci si plzeňští trenéři zatím nechávají širší kádr, tým trénuje rozdělený na dvě party. „Bude to tak až do konce týdne, od toho příštího už si necháme jenom pět formací,“ potvrdil plzeňský trenér Ladislav Čihák. Zatím zůstává v týmu i hodně mladíků. „Zvládají to relativně dobře,“ chválil kouč.

Po plzeňském ledě už se druhý týden prohánějí i letní posily - brankář Miroslav Svoboda, americký obránce Nick Jones, útočníci Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Denis Kindl nebo navrátilec ze zámoří Petr Straka.

„S těma úplně novýma klukama jsme si sedli a vysvětlili jim, co chceme hrát. Zatím nevidím žádný problém,“ liboval si kouč.

A vzápětí prozradil i tréninkovou náplň úvodních dní na ledě. „Pilujeme různé herní situace. Snažíme se zapracovat na přechodu útočné modré čáry, abychom neztráceli puky. Už teď tlačíme na kluky, aby zakončovali,“ poodkryl Čihák.

S přístupem hráčů i jejich tréninkovou morálkou je spokojený. „Někdy je to dobré, jindy horší, ale to odpovídá fázi přípravy,“ konstatoval.

Nicméně chvíle, kdy bude poprvé zužovat kádr, se pomalu blíží. Hodně zřejmě napoví následující dva přípravné zápasy, už dnes od 17.30 hostí Škoda Plzeň v MH Areně prvoligový Motor České Budějovice.

„V tom zápase ještě dostanou příležitost mladí,“ naznačil trenér Čihák, že sestava bude podobná jako minulý týden při domácí porážce 1:4 s Mladou Boleslaví. „Nebude hrát ale Preisinger, místo něho nastoupí Kracík. Chceme vyzkoušet i Ryana Hollwega,“ prozradil víc. Vedle něho by měli naskočit mladíci Vracovský a Kodýtek.

„Na Koreu už bychom chtěli jít v papírově nejsilnější sestavě,“ potvrdil po včerejším tréninku Čihák.

Znamená to, že se poprvé představí zkušený obránce Kadlec, ale i ofenzivní posily Gulaš s Mertlem. „Na křídle k nim zkusíme Honzu Schleisse, v tréninku se to jeví dobře. Ještě přemýšlíme, kam zařadíme Straku, jestli k Preisingerovi nebo Kracíkovi,“ poodhalil trenér Čihák záměry realizačního týmu.

Zatím je ale podle něho příliš brzy považovat složení jednotlivých formací za konečné. „Všechny tyhle úvahy jsou ale hodně předčasné. Je jen na hráčích, jak si řeknou o místo v sestavě,“ dodal trenér Škody.

Přesto je to jistě lákavá nabídka pro fanoušky jeho týmu.