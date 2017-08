Proč se hraje v srpnu hokej? A proč nastoupilo tolik mladíků?

A tak se u středečního i včerejšího přípravného zápasu proti Slovensku řada fanoušků ptala: „Proč se to vlastně hraje? A má to smysl?“ Ne, nejsou to hříšné otázky.

Odpověď zní: Hraje se především kvůli sponzorům! Ti totiž mají garantováno, že se reprezentace během sezony doma představí v sedmi zápasech a v nabitém olympijském ročníku jeden duel scházel. I proto ho bylo třeba „nacpat“ na konec srpna, zvlášť když je teď i oficiální termín Mezinárodní hokejové federace IIHF pro mezistátní zápasy.

Vzhledem k tomu, že ve středu přišlo do Třince pět tisíc lidí, tak z marketingového pohledu zápas splnil účel. „Byla to parádní atmosféra a jen nás mrzí, že jsme nedali aspoň ten gól,“ říkal kouč Josef Jandač. Obránce Libor Šulák přidal: „Už když jsme šli na led, měl jsem husí kůži. Diváci byli super.“

Teď ke složení týmu. Pár sezon už reprezentační trenéři (Růžička, Vůjtek i Jandač) v létě svolávají možné adepty národního týmu do přípravného kempu. Dřív pouze trénovali, teď přibyly i duely, což si kouči pochvalují. „Zápas o hráči prozradí vždycky víc než jen trénink,“ říká Jandačův asistent Jiří Kalous.

Samotný výběr ale byl omezený. Trenéři se vzdali hráčů z KHL, protože tento týden se soutěž teprve rozjela a nemá cenu z Ruska reprezentanty tahat. Stejně tak Jandač ustoupil ligovým trenérům s ohledem na včerejší rozjezd Ligy mistrů.

I proto se v nominaci objevili jen dva hráči, jejichž kluby se účastní této soutěže, z toho třinecký bek Musil odehrál pouze jeden zápas. „Neměl jsem problém trenérům vyhovět. Také nám záleží na tom, aby český hokej měl výsledky na klubové úrovni. Už loni nás to potkávalo a my se snažili o určitý kompromis,“ řekl Jandač. „Zvolili jsme mladší hráče, ti starší většinou nahazují motory až později.“

Navíc v sezoně nebude prostor při Euro Hockey Tour na velké hráčské testy a experimenty, bude se vybírat sestava pro olympiádu. „Musíme objevovat další a další hráče. Loni jsme jich objevili dost, obouchali jsme je, ale oni pak zmizeli za mořem. A tak jsme zase na začátku objevování,“ uvedl Jandač.

Ne, rozhodně to ve středu i ve čtvrtek nebyl z obou stran hokej, na který by se nezapomínalo. Od Čechů byl spíš živelný a bojovný než plný technických fines. Tým se trápil v koncovce a neproměnil jedinou z přesilovek. Zároveň ale v mnohých pasážích Slováky jednoznačně přehrával a výborně si vedli brankáři Bartošák a Svoboda. Z hráčů v poli zaujal mladý Kaše, velký růst potvrdil obránce Šulák, který se zanedlouho bude bít v Detroitu o NHL. Jandač ale ví: „Ještě je tam hodně špenátu, který musí všichni sníst.“

Někde se však začít musí, a tak i tyto srpnové mače měly smysl.