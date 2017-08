Vítkovice porazily v přípravě Třinec i v odvetě na jeho ledě

Vítkovičtí se radovali i po čtvrtém utkání od začátku přípravy. A to i přesto, že první třetinu v Třinci prohráli. V dalším průběhu zápasu, který sledovalo přes dva a půl tisíce diváků, ale skóre otočili na 3:1. Martin Růžička sice v 48. minutě snížil, ale v posledních vteřinách potvrdil výhru Ostravanů Patrik Zdráhal.

„Utkání mělo co do herní aktivity podobný průběh jako to, které jsme sehráli doma. Třinec byl v první třetině lepším týmem, ale od druhé části už se obraz hry změnil a z mého pohledu jsme byli lepším týmem,“ uvedl kouč vítězů Jakub Petr.

Chomutov sice koncem července načal program přípravných duelů výhrou nad účastníkem Kontinentální ligy Jekatěrinburgem 4:3 v prodloužení, ale před týdnem podlehl Liberci vysoko 1:6 a podobně dopadl i dnes. S Fischtown Pinguins prohrávali domácí už 0:3, před polovinou třetí části sice snížili na 2:3, ale za necelé dvě minuty přidali hosté další gól a 28 vteřin nato rozhodli.

Poslední přípravný zápas během pobytu v Čechách sehrála Korea. Soupeř české reprezentace v základní skupině na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu a nováček elitní skupiny mistrovství světa má za sebou celkem pět utkání.

Minulý týden na Mountfield Cupu porazila Korea Spartu 2:1 v prodloužení, prohrála s Hradcem Králové 3:4 po samostatných nájezdech a podlehla Pardubicím 1:4. Ve středu ji předčila 2:1 Plzeň až po samostatných nájezdech. Nejlépe si tak vedly prvoligové České Budějovice, které dnes asijského soupeře deklasovaly 9:1.