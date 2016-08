Třinec prohrál v boji o triumf na Tatranském poháru s Lahti

Lahti, které stejně jako Třinec mělo po duelech se švédským Örebro a domácím Popradem plný počet bodů, se ujalo vedení ve čtvrté minutě. Z mezikruží Hamerlíka překonal Pöyhönen.

V přesilové hře sice vyrovnal americký útočník Cory Kane, ale v 25. minutě vrátil Pelicans vedení Hovinen a po 32 vteřinách třetí třetiny zvýšil americký bek Blood. V 54. minutě ještě vykřesal naději pro tečí Hrabalovy střely Petružálek, ale finský celek už těsný náskok uhájil.

„Prohráli jsme s mužstvem, které tady bylo nejlepší. Byl to nejsilnější soupeř, velmi dobře organizovaný. Měli rychlý přechod do útoku, jejich hráči jsou velmi silní na puku, bylo těžké jim ho sebrat. Byl to třetí zápas ve třech dnech, kluci makali a bojovali. Musím jim vyseknout poklonu,“ řekl klubovému webu trenér Vladimír Kýhos.

Litvínov proti pětadvacetinásobnému mistrovi NDR otevřel skóre díky Kristianu Reichlovi, jenž v polovině utkání upravil i na 2:0. V závěrečném dějství ještě zvýraznili rozdíl ve skóre Miloslav Hořava a Jurčík.

Ve finále Vervu čeká v neděli od 17:30 Eisbären Berlín. Tým nejvyšší německé DEL vyhrál nad domácím druholigovým celkem Eislöwen Drážďany 9:3.