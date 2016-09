Favorité Světového poháru se střetli v přípravě, Kanaďané s USA padli

Zápas dvou zámořských rivalů se hrál od začátku ve velkém tempu. Na konci třetí minuty nezužitkoval přečíslení dvou na jednoho Marchand. Další šanci nevyužil Crosby. Přestože úřadující olympijští šampioni a zároveň i mistři světa byli výrazně aktivnější, do vedení šli na konci 17. minuty díky Pariseho teči Američané. O 65 vteřin později navíc zvýšil Kane.

Po odehrané pětiminutovce ze druhé části zachránil Američany na vlastní brankové čáře Kesler. Kolébka hokeje se tak snížení dočkala až ve 34. minutě, kdy se mezi střelce po kombinaci s Crosbym zapsal Bergeron. Jenže za dvě a půl minuty kontroval kapitán Američanů Pavelski. Stepan navíc v obrovské příležitosti minul prázdnou branku. Stamkos na druhé straně trefil tyč.

Od třetí trefy USA se na ledě přiostřilo v soubojích a když to přehnal s tvrdostí Kesler, musel do kabin. Crosby v nástupu do třetí části napálil ve zbytku přesilovky pět na tři tyč a přivítal tak v brankovišti USA Bishopa, jenž podle plánu trenérů nahradil pro zbytek duelu Quicka.

S čistým kontem Bishop ani tak dlouho nevydržel, neboť ve 46. minutě snížil Doughty. Stepan zakončoval v přesilovce do takřka prázdně branky, jenže rozezvučel pouze její konstrukci. Kanada měla i další možnosti, ale vyrovnání se nedočkala. Právě Stepan si naopak spravil chuť při závěrečné power play soupeře a rozhodl.