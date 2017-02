Začíná prodej vstupenek na hokejovou generálku před mistrovstvím světa

Hokej

Zvětšit fotografii Trenér Josef Jandač udílí pokyny na tréninku hokejové reprezentace v Plzni. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 11:01

Půjde o generálku před květnovým mistrovstvím světa v Paříži a Kolínem nad Rýnem. V sestavách se už objeví i hráči z NHL, kádry evropských mužstev budou mít téměř finální podobu. A bude to po čtyřech letech vůbec poprvé, co se do tuzemska vrací turnaj Euro Hockey Tour ve své obvyklé podobě.

A teď startuje na Carlson Hockey Games (27. až 30. dubna), jak zní oficiální název turnaje v Českých Budějovicích, prodej vstupenek. Nejdřív je smí koupit členové komunity Hokejka, od pátku 12. hodin pak půjde zbytek do volného prodeje. Ten se uskuteční na webech hokej.cz a hcmotor.cz, fyzicky je lze koupit také ve fan shopu ČEZ Motor České Budějovice. A ceny? Vstupenky na čtvrteční zápas s Finskem stojí 250 korun na stání, 390 a 490 korun na sezení. Na víkendové zápasy proti Švédsku (sobota) a Rusku (neděle) jsou pak dražší. Lístky na stání vyjdou na 350 korun, na sezení na 590 a 690 korun dle sektoru. Jedná se však denní vstupné, a tak čeští fanoušci mohou v sobotu „zdarma“ vidět duel Ruska s Finskem a v neděli Švédska s Finskem. Vstupenky pouze na české víkendové mače v prodeji nejsou.