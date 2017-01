Produktivní Hradec Králové, hokejisté střílí stále víc branek

Hradecký tým totiž po úterní výhře 9:3 nad Chomutovem poskočil v gólové tabulce už na třetí příčku. Lépe na tom jsou jen brněnská Kometa a Třinec. Obě mužstva ale mají, stejně jako většina ostatních, sehráno víc zápasů než Východočeši. Přitom Třinec zatím dal jen o čtyři góly víc než Hradec, po srovnání počtu zápasů může být pořadí obrácené, Mountfield má na tento obrat dvě utkání.

Pokud bude pokračovat v trendu z posledních kol, neměl by to pro něj být problém, zvlášť při pohledu na úterní výsledek. „O výsledku rozhodla první třetina, kdy nám to tam napadalo,“ poznamenal Pavel Hynek, jeden z asistentů hlavního kouče Sýkory.

Hradecké góly v extralize Sezona 2013/2014

125 branek (52 zápasů), průměr na zápas 2,40 Sezona 2014/2015

136 branek (52 zápasů), průměr na zápas 2,61 Sezona 2015/2016

143 branek (52 zápasů), průměr na zápas 2,75 Sezona 2016/2017

zatím 116 branek (37 zápasů), průměr na zápas 3,15 - lepší jen Brno (3,30), za Hradcem Třinec (3,07)

Pro Hradec šlo o rekord této sezony, na který mu stačily dvě třetiny. Po první, v níž nastřílel pět branek, v prostřední žádnou nepřidal, zato v poslední přidal další čtyři. „Pozitivem je, že jsme poprvé v sezoně dali více než dva góly v přesilovce,“ libovali si hradečtí trenéři.

Mountfield i díky úternímu výsledku míří za svým střeleckým rekordem v základní části. Až do letoška totiž ani v jedné ze tří sezon nepřekročil průměr tří vstřelených gólů na zápas, letos si ho zatím drží. I díky tomu, že se na tom oproti minulým sezonám podílí daleko více hráčů. Hned devět z nich, tedy tři kompletní útoky, se nyní vejde do do rozpětí pěti vstřelených branek. Od současného kanonýra Köhlera, jenž má na svém kontě třináct gólů, až po v hradeckém pořadí devátého Knotka, který jich dal sedm.

Nejen díky střelecké produktivitě se Hradec po vánoční extraligové pauze, kterou strávil na Spengler Cupu v Davosu, dere tabulkou vzhůru. V pěti zápasech v roce 2017 čtyřikrát vyhrál a získal dvanáct bodů, dvě dohrávky ho mohou posunout k předním příčkám ještě blíž.

„Máme sice dva zápasy k dobru, ale na to nemůžeme koukat. Teď máme do půlnoci volno - ale zítra zase montérky a do práce,“ řekl Hynek po výhře nad Chomutovem.