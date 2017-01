Kladno ve šlágru přemohlo Budějovice, Slavia rozhodla v poslední minutě

Výsledky a statistiky 39. kola

Ústí nad Labem - Třebíč 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky: 15. Poulíček, 24. Roubík, 28. Přindiš, 31. Vrdlovec - 39. Niko. Rozhodčí: J. Doležal - Křivohlavý, Čížek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1158.

Frýdek-Místek - Most 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 4. Půhoný, 22. Marek Růžička, 32. O. Kovařčík, 40. Kania - 7. Mical, 36. Divíšek, 53. Smolka. Rozhodčí: Fiala - Ganger, Gangarčík. Vyloučení: 5:6, navíc Strejček (Most) do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1581.

Prostějov - Slavia Praha 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 37. Rudovský, 59. L. Krejčík - 10. Krliš, 28. Šmerha, 60. Jankovský. Rozhodčí: Obadal - Bryška, Poruba. Vyloučení: 5:6, navíc Švec - Bača oba 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 1325.

Motor České Budějovice - Kladno 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 26. Škoda - 13. Ton, 53. Machač. Rozhodčí: Pražák, Bejček - Jílek, Šperl. Vyloučení: 3:10. Využití: 0:1. Diváci: 6421.

Kadaň - Litoměřice 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 3. Kohout, 47. Chlouba - 16. M. Ondráček. Rozhodčí: Kopeček - Kis, Špringl ml. Vyloučení: 9:5. Využití: 0:1. Diváci: 354.