Hokejová Jihlava se přiblížila vedoucím Budějovicím na čtyři body

Benátky nad Jihlavou dvakrát vedly a dlouho sahaly po úspěchu. Duel ale zlomila přesilovka na začátku poslední třetiny, kterou využil střelou od modré čáry hostující Šidlík. Dukla se tím poprvé v utkání dostala do vedení, které už nepustila. Potvrzení tříbodového zisku ještě zařídil Březina gólem necelých šest minut před koncem.

Zatímco Jihlava prodloužila vítěznou šňůru už na osm zápasů, České Budějovice ztratily další body. Jihočeši sice doma brzy vedli po Gumanově brance, hosté však ještě do konce prvního dějství vyrovnali.

Pak útočníci Motoru klec branky, kterou tentokrát hájil Čiliak, dobývali marně. Na střely domácí vyhráli 37:17, rozhodující gól ale vsítil Kristl po 62 sekundách prodloužení a rozhodl o tom, že Horácká Slavia domů odveze dva body. Motor prohrál tři z posledních čtyř utkání.

Kanonádu viděl havířovský stadion, který si i díky hattricku Maruny užil impozantní vítězství 7:1 nad pražskou Slavií. Havířov vyhrál tři z posledních čtyř utkání a přibližuje se desáté příčce, na kterou deset kol před koncem základní části ztrácí už jen dva body.

Sedm branek nastřílel i Prostějov, který přehrál Most poměrem 7:3. Kladno získalo v Litoměřicích tři body za výhru 4:1 a připravilo domácí Stadion o průběžné umístění v desítce. Na příčky pro play off se po zaváhání Litoměřic naopak posunul Frýdek-Místek, a to i přesto, že podlehl v Ústí nad Labem domácímu Slovanu 3:4 v prodloužení.

První hokejová liga - 42. kolo

Benátky nad Jizerou - Jihlava 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky: 9. Černoch, 29. A. Dlouhý - 11. Skořepa, 32. Čachotský, 43. Šidlík, 55. Březina. Rozhodčí: Přikryl - Kis, Špringl. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 280.

České Budějovice - Třebíč 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 11. Guman - 18. Psota, 62. Kristl. Rozhodčí: Sýkora - Jindra, Kreuzer. Vyloučení: 6:8. Bez využití. Diváci: 5 028.

Litoměřice - Kladno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 11. Šulc - 15. a 42. Machač, 33. a 58. Tůma. Rozhodčí: Luczków - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 3:4, navíc Ulrych (Kladno) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 1 120.

Ústí nad Labem - Frýdek-Místek 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 55. a 65. Melka, 8. Z. Doležal, 47. Roubík - 20. Jašek, 39. M. Jáchym, 60. Chmielewski. Rozhodčí: Grech - Čížek, Potůček. Vyloučení: 2:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 928.

Prostějov - Most 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

Branky: 5. a 37. M. Novák, 8. a 23. Rudovský, 6. L. Krejčík, 25. Štindl, 31. Venkrbec - 13. a 22. Rod, 56. Havlíček. Rozhodčí: Mikula - Měkýš, Reich. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 1 046.

Havířov - Slavia 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Branky: 9., 32. a 37. Maruna, 20. a 46. Kanko, 17. Štumpf, 43. Petran - 22. Knot. Rozhodčí: Trombik - Adamec, Konvička. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváci: 1 810.