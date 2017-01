Kladno porazilo Jihlavu, budějovický lídr hokejové ligy bodoval naplno

První hokejová liga 44. kolo: Benátky nad Jizerou - Most 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 31. a 53. Černoch, 60. Víšek - 19. J. Šimeček, 56. Kubinčák. Rozhodčí: Grech - Coubal, Ševic. Vyloučení: 5:5, navíc Mikliš (Benátky) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 201. Motor České Budějovice - Kadaň 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 45. Nouza, 50. Babka. Rozhodčí: Valenta - Jílek, Šperl. Vyloučení: 3:8, navíc Hřebejk 10 min., L. Květoň (oba České Budějovice) do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4 218. Havířov - Třebíč 2:5 (2:4, 0:1, 0:0)

Branky: 2. Dvořáček, 6. Kanko - 4., 10. a 19. P. Mrázek, 5. O. Malec, 26. Pekr. Rozhodčí: Kašík - Reich, Otáhal. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1 519. Prostějov - Frýdek-Místek 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Branky: 4. Žálčík, 14. Šlahař, 19. Švec, 60. A. Holík - 18. Adámek, 46. Jašek. Rozhodčí: Mikula - Adamec, Ganger. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 1 116. Přerov - Ústí nad Labem 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Branky: 24. a 32. Plášek - 6. Kasík, 7. Roubík, 59. Poulíček. Rozhodčí: Obadal - Bryška, Wesley. Vyloučení: 7:8. Využití: 0:1. Diváci: 1 793. Kladno - Jihlava 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky: 16. D. Růžička, 24. Cetkovský, 54. Ton, 55. Jánský, 58. Ptáček - 20. Říha, 51. Anděl. Rozhodčí: Wagner - Kajínek, Bosák. Vyloučení: 5:9, navíc Gratton - Bilčík oba 5 min. a do konce utkání, Šidlík 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 2 010. Litoměřice - Slavia Praha 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 30. R. Pilař, rozhodující sam. nájezd Nedvídek - 16. Rys. Rozhodčí: Sýkora - Malý, Šimán. Vyloučení: 6:3, navíc Kubica (Slavia) 10 min. Bez využití. Diváci: 1 090.