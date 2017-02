Hokejisté Mostu po výhře nad Kadaní ještě živí naději na udržení

Se čtyřmi zápasy do konce se Kadani přiblížili na rozdíl deseti bodů. Předposlední celek má ale stále vše ve svých rukou. I pokud by Most až do konce naplno bodoval, stačí mu k záchraně zisk tří bodů.

Kadaň sice v Mostu vedla od páté minuty po Chloubově trefě, ale ve druhém dějství otočili stav Kubinčák, Smolka a Strejček. V úvodu třetího dějství zvýšili Frolo s Jaroslavem Šimečkem už na pětibrankový rozdíl. Na Osmíkovo snížení v přesilovce odpověděl rovněž v početní výhodě Rod. Za Kadaň ještě zkorigoval výsledek Denis Šimek.

V souboji o konečné 11. místo si polepšily Litoměřice, které vyhrály nad Havířovem 2:1 a vzdálily se mu na rozdíl sedmi bodů.

První hokejová WSM liga Skupina o udržení - 2. kolo: Most - Kadaň 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

Branky: 22. Kubinčák, 24. Smolka, 30. Strejček, 42. Frolo, 47. J. Šimeček, 57. Rod - 5. Chlouba, 53. Osmík, 59. D. Šimek. Rozhodčí: Würtherle, Jílek - Maštalíř, T. Svoboda. Vyloučení: 5:7, navíc Trefný (Kadaň) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 189. Litoměřice - Havířov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 16. O. Sýkora, 28. Hanták - 36. Gřeš. Rozhodčí: Wagner - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 410.