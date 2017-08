Hruška: I rolbaři jsou stejní, na Vsetíně se cítím pořád jako doma

Mohl pokračovat ve slovenské nejvyšší soutěži, raději se však na dva roky upsal hokejovému Vsetínu. Radim Hruška chce mateřskému klubu pomoci, aby se etabloval v první hokejové lize, kam na jaře postoupil.

„Pocity jsou nostalgické. Jsou tady pořád stejní rolbaři, zázemí znám, takže jsem tu jako doma,“ říká 32letý útočník, který odehrál v české extralize téměř 600 zápasů za Vsetín, Vítkovice, Brno a Karlovy Vary.

Něco se ale změnilo, ne? Město každým rokem investuje do rekonstrukce stadionu.

Už to bylo potřeba. Dlouho se hrálo ve druhé lize. Klub se stabilizoval a tím, že postoupil, se dělají úpravy, aby zázemí šlo s dobou. Je super, co vedení pro hokej ve Vsetíně dělá. Hráči se tady cítí dobře a nová kabina bude mít extraligové parametry.

Vnímáte, že ve Vsetíně je zase hokejová euforie?

Sledoval jsem to pořád, i když jsem byl pryč. Poslední tři roky, co se bojovalo o první ligu, byli diváci úžasní. Vrátili se i na druhou ligu, chodily návštěvy, které nebyly ani v extralize. Euforie tady je a postup do první ligy byl zasloužený.

Může se na Lapač vrátit jednou nejvyšší soutěž?

Bylo by to déja vu, když se před lety postoupilo z krajského přeboru až do nejvyšší soutěže. Ale nikdy jsem neměl rád taková prohlášení. Musíme začít odspodu, makat, a co bude, to se ukáže během sezony.

Dlouho jste hrál extraligu. Neberete první ligu jako krok zpátky?

Vůbec ne. Myslím si, že první liga je těžká soutěž. Je tady Jirka Dopita (hlavní kouč), trénuje se jako v extralize a to je základ.

Sportovním manažerem je navíc Radim Tesařík.

Jak už jsem říkal – vedení pro to dělá všechno. Tesil byl špičkový hokejista, má za sebou několik titulů i zahraniční angažmá. Zázemí jako Vsetín nemá polovina extraligových mančaftů na Slovensku. Na české poměry je to skvělé.

Rozmýšlel byste se hodně, kdyby tady nebyli Dopita s Tesaříkem?

Hrálo to velkou roli. Je tady i Radim Kucharczyk, se kterým jsem tady hrával. V týmu je spousta kluků ze Vsetína. Teprve se seznamujeme, protože jsem je znal jenom od vidění. Parta tady byla výborná a bude i letos. Na kolektivu a na poctivé práci budeme stavět.

Měl jste možnost jít i do české extraligy?

Mohl jsem zůstat ve slovenské extralize, ale už před jedenácti lety, kdy jsem byl ve Skalici, jsem si říkal, že na Slovensko už nepůjdu. Loni jsem to porušil a nebyl to správný krok.

Bylo to hodně špatné?

Nechtěl bych to moc komentovat, ani ventilovat. Ale řeknu jedno – kluci by si měli vážit, že můžou hrát hokej v České republice.

Jak se vám zamlouvá vsetínský kádr?

Chtěli bychom se pohybovat kolem středu tabulky. Uděláme všechno, abychom hráli dobrý a bruslivý hokej. Je tady spousta mladých kluků, dobrých bruslařů. Budeme bojovníci.

Trenéři počítají s tím, že budete tahounem mužstva, že?

Samozřejmě. Proto jsem se vrátil. Za ta léta, co jsem se toulal po republice, jsem nabral zkušenosti a ty bych chtěl předat klukům a pomoct Vsetínu, aby se klub stabilizoval v první lize. Aby to bylo jako dříve, kdy tady byla kvalitní mládež a všechno fungovalo.

Plánujete, že se zapojíte do činnosti v klubu jinak než jako hráč?

To zatím nevím. Letos mám Kristova léta, uvidíme, co bude. Smlouvu jsem podepsal na dva roky. Zatím o tom nepřemýšlím, záleží, co bude letos. Ale samozřejmě jsem tady doma a nevylučuji to.

Přestěhoval jste se do Vsetína?

Dlouho jsem hrával ve Vítkovicích, takže jsem si udělal zázemí v Ostravě. Ale rodiče tady žijí, mám tady spoustu kamarádů, takže přes léto jsem se vždycky vracel a prázdniny jsem trávil na Vsetíně. Teď jsem se přestěhoval zpátky.