Ukázali jsme sílu, říká Šimek. Češi mají skalp favorita mistrovství

V závěrečném dějství ještě gólem na 8:4 do prázdné branky dorazil jednoho z favoritů nadcházejícího mistrovství světa.

„Je to můj styl hry. Vepředu se snažím pomáhat, co to jde,“ líčil Šimek po utkání.

Jak byste popsal váš první gól?

Voras (Jakub Voráček) se tam výborně uvolnil za brankou. Najel si mezi kruhy, já se natlačil k brance. Čekal jsem nahrávku, ale Voras to trochu přidržel a já se naštěstí dostal k dorážce. Pak už nebyl problém to uklidnit za gólmana.

Opět jste těžil z vaší ofenzivní aktivity. Hrajete rád na riziko?

Podle mě to nebylo nějaké výrazné riskování. Voras měl puk pod kontrolou. Takový hokej se už dnes hraje. Podívejte se na Švédy, co tam jejich obránci předváděli za výjezdy a akce na modré. Já se snažím hrát podobně. Je jenom dobře, že to takhle vyšlo.

Padlo dvanáct gólů, takové zápasy vám vyhovují?

Ve čtvrtek s Finy to bylo urputné. Takový play-off hokej. Se Švédy se hrálo hodně otevřeně. Každý měl dost prostoru, a to mi sedí. Navíc jsme hráli v neskutečné atmosféře. To hráče taky tlačí dopředu, každý se chce zapojit do útoku co nejvíc. Lidem patří velký dík.

Prohrávali jste ale už 1:3, na druhé straně řada hvězd. Takový obrat asi hodně povzbudí?

Je to hezké, když se vám podaří otočit takový vývoj se silným soupeřem, jako je Švédsko. Svědčí to o naší síle. Hlavně z toho nezpychnout.

Neměl jste respekt? Švédská obrana skoro připomíná all-star výběr NHL...

Před zápasem jsem se díval, co tam mají za hráče. Hodně ofenzivních beků, možná proto se tam otevírala okénka pro nás. Aspoň jsme ukázali, že máme kvalitu. I hráči z Evropy se jim dokážou vyrovnat.

Navíc vám dnes fungovaly přesilovky. Byl to klíčový faktor?

Takové situace rozhodují zápasy. První dvě třetiny nám ale tolik nešly, ve třetím dějství se to naštěstí otočilo a získali jsme tam důležitý náskok, který rozhodl. Pořád je však na čem pracovat

Hráli jste v unikátních dresech připomínajících první československé mistry světa z roku 1947. Jak vám v nich bylo?

Už na rozcvičce jsem byl hrozně zpocený a nevěděl, jestli tohle vůbec vydržím celou třetinu. Bylo to ale velké zpestření. Jsou moc hezké.