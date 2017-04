Šimkovy velké výzvy: světový šampionát, pak slavná NHL

Napřáhne na modré, opře se do rány. Gól! Protáhne se do útočného pásma, narazí soupeře na mantinel a chytře přihraje před prázdnou branku. Gól! Obránce Radim Šimek má ve svém hráčském repertoáru mimořádné kusy, až se zdá, že se minul pozicí.

Za jeho ofenzivní um by se nestyděl leckterý útočník. Nově mu budou tleskat diváci v NHL – Šimek potvrdil, že je dohodnutý s nejmenovaným klubem.

„Už je to rozhodnuté, ale teď to ještě nemůžu komentovat. Jdu do Ameriky a mám radost, že se to povedlo. Nevím, jak mi to tam půjde. Ale nezkusit to by byla chyba,“ tvrdí reprezentační zadák, který dosud působil v extraligovém Liberci.

Šimek jde ve stopách třeba Michala Kempného. současného spoluhráče z národního týmu. Po výborných výkonech v Evropě si v ideálním hokejovém věku vysloužil smlouvu v nejlepší hokejové lize světa. Kempný odcházel loni do Chicaga v 25 letech a naplnil očekávání náročného vedení Blackhawks.

Šikovný bek generálního manažera Stana Bowmana zaujal. „Říkal, že jsou se mnou spokojeni a chtějí, abych pokračoval. Věřím, že všechno dobře dopadne. Byla to náročná sezona.Měl jsem období, kdy to bylo těžké na psychiku a hlavu. Ale odehrál jsem v NHL 50 zápasů a splnil se mi sen.“

Šimek odchází jen o rok mladší a s podobnou pověstí – kreativního zadáka, který umí podpořit útok a zároveň slušně brání. Ještě než tyto kvality odchovanec Benátek nad Jizerou předvede v NHL, pokusí se o totéž na světovém šampionátu. Tam si poprvé zahrál loni, jako čerstvý extraligový šampion. Zatím v Jandačově výběru pro Paříž jisté místo nemá.

„Je to výzva, ale je tady spousta dobrých obránců a hlavně záleží na tom, aby český nároďák uhrál co nejlepší výsledek. Ať tam budu já, nebo ne. Je potřeba udělat výsledek,“ má jasno Šimek.

Pokud by se do nominace vešel, což se očekává, vzhledem k loňské zkušenosti ví, co jej čeká.

Jaký tedy je mezinárodní špičkový hokej podle Šimka? Takhle vzpomíná na svou loňskou účast na MS v Rusku. „Byl jsem namlsaný a najednou jsem přijel na mistrovství světa, kde byli úplně jiní hráči. A nemohl jsem si nic dovolit. Tehdy jsem byl z výkonů trochu zklamaný. Když jsem se na to podíval s odstupem, říkal jsem si: ‚Co jsem vlastně čekal? Byl jsem na mistrovství poprvé a nastupoval jsem proti skvělým hráčům. Měl jsem velké ambice a uzemnili mě. Teď to beru s pokorou. Doufám, že to tentokrát bude o něco lepší než loni. Byl bych ale spokojený, kdybych zopakoval loňské výkony.“

Šimek loni rozhodně nezklamal. Jednou skóroval, udržel se v plusu ve statistice +/-. Sám k sobě byl ale podsaditý Čech během turnaje hodně kritický: „Podělal jsem se z toho.“ Tentokrát už nic takového nehrozí, z nováčka bude mazák.