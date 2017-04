Gudas toužil po MS. Nezastavili ho lékaři ani narozený syn

A přece jede! „Byla to pro mě velká motivace. Byl jsem zahořklý, když mi ve Philadelphii v září den před srazem zakázali Světový pohár. To byla rána. Když jsem měl teď šanci jet, tak jsem pro to udělal všechno,“ vypráví Gudas.

Po sezoně mluvil s generálním manažerem klubu Ronem Hextallem, který na šampionátu šéfuje kanadské reprezentaci. A ten mu řekl, že čím víc kluků z klubu pojede, tím lépe. Ať ještě hrají. „Ale že záleží doktorech, zda mě pustí.“

A tak když před dvěma týdny kvůli nedávnému otřesu mozku dostal od lékařů Flyers stopku, ještě dával kouči Jandačovi naději. Ze zkušenosti věděl, že po lehčí formě otřesu může být za dva tři týdny fit. Proto si „zažádal“ o přezkoumání a následně prošel náročnými testy.

Od cesty do Evropy ho neodradilo ani to, že minulý týden k dvouleté dceři Leontýnce přibyl syn. „Nebylo úplně nejpříjemnější se s ním rozloučit takhle na začátku. Ale věřím, že to manželka bude zvládat. Jsou tam rodiče, kteří pomohou. Ale byla klika, že jsem to stihl,“ líčí 26letý Gudas.

Za synem už se přišli podívat i Gudasovi spoluhráči, Jakub Voráček a Michal Neuvirth. Ten první prohlásil, že je to celý táta, ten druhý ještě přidal, „že už má bílé vousy“.

Ke Gudasovi totiž plnovous patří.

Kdo ví, třeba i on jednou bude pokračovat v rodinné hokejové tradici. Radkův otec Leo je totiž někdejší reprezentant, zahrál si na pěti světových šampionátech, kde získal čtyřikrát bronz. I proto potomka žádal: Přivez lepší medaili než já. „Ale pak řekl, že prý se spokojí s jakoukoliv.“

Gudas bude bezesporu patřit mezi klíčové obránce týmu. Roky k němu patří nálepka drsňáka, jehož reprezentace roky neměla. Umí přitvrdit, často ale jeho zákroky v zámoří vyvolávaly diskuse, jak moc už jsou za hranou. On to vnímá, a tak přiznává: „Už jsem tu tvrdost musel v této sezoně změnit, jinak bych pořád seděl a byl suspendovaný. Je nutné se krotit a posledních pár let na tom pracuji.“

„Zkrocený“ Gudas bude k vidění už v Českých Budějovicích, kde reprezentaci od zítřka čeká turnaj Euro Hockey Tour. „Evropský hokej je jiný, ale věřím, že si to za týden a půl před mistrovstvím sedne.“

Kouč Jandač ho včera při prvním tréninku v Budějovicích zařadil do první obrany a jeho parťákem byl Jakub Krejčík z Brna.