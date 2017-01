Přesilovky potřebujeme ještě zlepšit, říkal vítkovický Tybor

„Teď to vyšlo, ale my potřebujeme produktivitu v přesilovkách ještě zvýšit,“ prohlásil Tybor.

Jak se vám hraje s Ondřejem Romanem, který vám ve dvou posledních domácích zápasech pokaždé přihrál v přesilovce na gól?

Je to výborný hráč, dvakrát po sobě mi to poslal do prázdné branky. Konečně jsme dali góly z přesilovek, ale po celý zápas jsme byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Pardubičtí sem přijeli bránit, na ledě byli dost stáhnutí. Snažili jsme se přes ně chodit a fauly jsme si vynutili. A podařilo se nám je potrestat.

Pomohl vám nějak návrat trenéra Petra z mistrovství světa dvacítek na střídačku?

Snažíme se hrát co nejlépe, ať už tu je, nebo ne. Ale jsme rádi, že jsme mu k návratu dali dárek v podobě výhry.

Brali jste v potaz v přípravě to, že Pardubicím se momentálně tolik nevede?

Chystali jako na každý jiný zápas. My teď chceme jít tabulkou výše a musíme porážet všechny soupeře, ať jsou v tabulce pod námi, nebo nad námi.

Vy jste v Pardubicích hrával. Prožíval jste ten zápas více než s jinými soupeři?

Já se na tyto zápasy vždycky těším, třeba i na ten, který hrajeme za týden s Třincem, kde jsem taky působil. Je to pro mě takové specifičtější, mám motivaci navíc.