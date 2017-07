Můžeme bojovat dokonce o titul, troufá si jihlavská posila Puliš

„Z hlediska mé budoucnosti je lepší jít do české ligy než do druhé ruské soutěže,“ má jasno Puliš. „Máme malou dcerku, rodina chtěla být blíž domovu a tady se i dorozumíme. Takže se to dobře sešlo,“ usmívá se pětadvacetiletý forvard, který věří, že z Jihlavy bude mít i blíže do slovenské reprezentace.

S tou by se rád probojoval na světový šampionát, který příští rok budou pořádat dánská města Kodaň a Herning. „Vždy, když jsem měl dobrou sezonu a byl jsem pozvaný do závěrečného kempu pro mistrovství světa, byl jsem zraněný,“ vzpomíná Puliš. „Takže věřím, že tentokrát se mi to povede. Dostat se do národního týmu je pro mě povinnost, budu pro to dělat všechno.“

Podle původních plánů přitom měl Puliš, společně se svým bývalým spoluhráčem ze Zvolenu Peterem Zuzinem, pro příští sezonu zamířit do Kontinentální hokejové ligy. Tu si v minulosti krátce vyzkoušel v dresu Slovanu Bratislava.

Jenže Metallurg Novokuzněck, který o dvojici slovenských útočníků usiloval, se po minulé sezoně dostal do potíží - a z KHL byl, po jejím zeštíhlení, nečekaně vyřazen.

„Byli se na nás podívat ve Zvolenu, vybrali si nás. Ale už tehdy jsem věděl, že mají nějaké problémy,“ popisuje Puliš.

„Čekal jsem, jak to dopadne, a v tu chvíli mi přišla nabídka z Krasnojarsku. Ústně jsme se domluvili na podmínkách a oni to hned dali ven,“ líčí, jak se objevil na seznamu posil ruského celku. „Já jsem jim ale nic nepodepsal, čekal jsem, jak dopadne Novokuzněck.“

Na angažmá v Jihlavě se dohodl za jediný den

Ve chvíli, kdy se dozvěděl, že Metallurg rovněž bude hrát pouze VHL, preferoval případné nabídky z Česka. „V tom mi zavolal agent, jestli nechci jít do Jihlavy. A za jeden den jsme se dohodli,“ popisuje bleskový přesun do Dukly.

Jenže ani jeho jihlavská mise nezačala šťastně. Zatímco Dukla se od pondělí připravuje na ledě, Puliš je na marodce. „Koncem března jsem byl na operaci, v pátém zápase play-off mi praskly vnitřní vazy v koleni,“ prozrazuje důvod své absence. „Minulý týden jsem absolvoval magnetickou rezonanci, všechno dopadlo dobře. Ale noha je oslabená a musí se dotrénovat.“

V úterý a ve středu se připojil k jihlavskému týmu. Ale jen na chvíli. „V úterý jsem mluvil s asistentem trenéra, hlavní už tam nebyl. A domluvili jsme se, že ve středu přijdu na sraz a po obědě zajdu k lékaři. A uvidíme, co řekne,“ říká Puliš.

O den později se tak pozdravil s novými spoluhráči a po vyšetření u lékaře se od klubu dozvěděl, že má odcestovat na Slovensko.

„Doktor mi řekl, že mám artrózu svalstva, což jsem věděl. Doporučil mi doplňková cvičení a s vedením jsme se dohodli, že zatím budu trénovat v Banské Bystrici,“ upřesňuje Puliš. „Mají tam speciální stroje na kolena, na kterých jsem trénoval do teď a které mám ověřené.“

„Dukla je specifický klub, má skvělou historii“

Dukle se má znovu hlásit zhruba v polovině srpna. „Dohodli jsme se, že za dva, dva a půl týdne si dáme vědět, jak na tom jsem. Doufám, že v té době už budu ready,“ přeje si Puliš.

Na angažmá v Jihlavě se hokejista s deseti starty a jednou brankou za slovenskou reprezentaci těší. „Věřím, že Dukla bude mít vysoké ambice. Je to specifický klub, který má skvělou historii - společně s Brnem nejlepší v extralize,“ připomíná dvanáct mistrovských titulů Jihlavy. „Hrálo tu spoustu slavných hokejistů, na vojně tu byli i známí slovenští hráči. Takže je super, že se teď dostali zpátky do extraligy.“

Se Zvolenem Puliš v roce 2013 získal mistrovský titul. V Jihlavě ho zřejmě čekají skromnější cíle. „Ale v hokeji je všechno možné. Můžeme hrát o záchranu, ale můžeme bojovat i o titul,“ věří s třiceti góly nejlepší střelec slovenské extraligy v sezoně 2014/2015. „Určitě budeme všichni dělat maximum, abychom se vyhnuli baráži. A naopak se dostali co nejdál v play-off.“

Do Jihlavy se Puliš minimálně na rok přestěhuje také s celou rodinou. „Bez manželky a dcerky bych nešel,“ usmívá se. „Našli jsme si už i byt v centru města, které je pěkné, více méně historické,“ říká o Jihlavě.