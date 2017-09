Hokej v Česku je rychlý jako v zámoří, říká zlínský bek Freibergs

„Jen mě mrzí, že první domácí zápas jsme prohráli. Ale ještě jich přijde hodně, bude to lepší. Slibuju,“ podotkl 26letý Freibergs.

Hrál jste v nižších soutěžích v zámoří i v KHL. Jaké byla vaše první dvě utkání v české extralize?

Byl to dobrý hokej. Opravdu dobrý. A taky víc americký než evropský. Je tady hodně tlaku i rychlosti, dost se střílí. Ve srovnání s KHL jsou tady užší hřiště, takže máte méně času něco vymyslet nebo udělat, ale tak se mi to líbí víc.

Po výhře ve Vítkovicích jste doma nestačili na Pardubice. Přitom jde o tým, který by měl být na vaší úrovni. Proč to nevyšlo?

Pardubice mají velmi dobré mužstvo, hrají rychlý hokej. Přesto bychom je měli porážet. Ale bohužel jsme nedokázat vstřelit gól. Měli jsme nějaké šance, ale když je nedokážeš proměnit, snažíš se víc a víc - a pak děláš víc chyb. Nabaluje se to na sebe. Porážka mě mrzí i kvůli divákům, kteří vytvořili výbornou atmosféru.

Ve dvou kolech jste dali jen dva góly. Bude střílení branek vaším největším problémem?

Máme za sebou jen dva zápasy. Až jich odehrajeme patnáct a bude to pořád stejné, teprve pak se o tom můžeme bavit.

Ralfs Freibergs v reprezentačním dresu Lotyšska.

Ve Zlíně jste měsíc a půl. Už jste se stačil aklimatizovat?

Bydlím kousek od stadionu, všechno je tady příjemné. Včetně počasí, i když teď se trošku ochladilo. Zatím jsme ale neměli moc volného času, protože dost trénujeme. Takže jsem ani nebyl v zoo, kterou mi doporučoval Roberts Bukarts, ani jsme nebyli s dcerou na procházkách v okolí

V týmu máte dva krajany, bratry Bukartsovy. Považujete to za výhodu?

Jasně, za velkou. Jsou to velmi dobří hráči, což vidíte na ledě. Čím víc skvělých hráčů máte, tím máte větší šanci na vítězství. Ale i čeští hokejisté jsou dobří. Líbí se mi tady, s ničím nemám problém. Jen, abychom vyhrávali.

A v běžném životě vám přítomnost krajanů pomáhá?

Roberts je tu už třetím rokem, což je výhoda. Poradí mi, co mám dělat, kam zajít třeba k holiči. Pro tebe to není problém, ale když jsi někde nový a sám, je složitější se aklimatizovat. On mi všechno ulehčí.

Jak jste na tom s češtinou? Učíte se ji stejně jako Roberts Bukarts?

Teď jsem neměl čas chodit k učitelce, protože jsme měli náročný program, ale do dvou týdnů začnu. Snažím se každý den naučit nějaká slova, třeba barvy, čísla, základní fráze. Až spolu budeme mluvit příště, bude to česky.