Máme mladší energičtější tým než Hradec, říká vítkovická posila Dej

Rastislav Dej se už naplno soustřeďuje na hokej.

„Stěhování z Hradce Králové jsem zvládl,“ připomněl svůj někdejší klub. „Teď už mám v Ostravě bydlení a vše je v pořádku, i co se týče hokeje. Zatím mám jen pozitivní dojmy.“

Je to pro vás velká změna?

Je to jiné. V Hradci Králové jsem byl pět let a to jsem už měl všechno zaběhané, ať už život, nebo režim na zimním stadionu. Tady jsem si musel zvykat. Ale už je to dobré. Kluci v kabině mě přijali v pohodě. A pomohlo mi, že příprava byla dlouhá. Teď jen uspět v extralize.

Liší se hodně vítkovický a královehradecký hokej?

Je to podobné. Ve Vítkovicích je však mladší, energičtější tým, na což jsem si také musel zvykat, protože v Hradci bylo více starších pardálů. Ale je to dobré. Doufám, že se ta mladá energie projeví v sezoně.

S Hradcem Králové jste v minulé sezoně získal bronz a klub vyhlašuje, že chce být ještě výše. Není pro vás příchod do Vítkovic krok zpátky?

Ne, ne, tak to nevnímám. Už jsem potřeboval změnu, abych se v kariéře posunul trochu dále. Samozřejmě Hradec nadále sleduji, ale soustředím se hlavně na to, abychom s Vítkovicemi začali sezonu co nejlépe. To bude důležité, abychom nemuseli nic dohánět.

Nač si Vítkovice mohou troufnout?

Nerad bych něco vyhlašoval, ale pevně věřím, že budeme hrát poctivý hokej, ať už dopředu, či dozadu, a že budeme držet při sobě. Že nám ta nynější dobrá parta zůstane. Nejsem tu ale od toho, abych vyhlašoval nějaké cíle. Jen doufám, že po sezoně se všichni budeme moci podívat sobě do očí. To je pro mě takový základ.

Vítkovický trenér Jakub Petr si přeje zlepšit koncovku, která mužstvo trápila v minulé sezoně. Daří se to?

Snad to ukážeme. S tím, že Vítkovičtí mají problémy se zakončením, mě oslovili. Proto přišel také Kuba Lev z Plzně a Šimon Stránský se vrátil z Ameriky. Doufám, že pomůžeme mužstvu produktivitu zvýšit, že se každý z nás adaptoval do svých pětek, aby to klapalo.

Nebude na vás ležet tíha, když všichni budou od vás čekat góly?

Tíha ne, ale zodpovědnost – ta tam je. Podstatné je, že kluci v kabině jsou super a že se navzájem podporujeme.