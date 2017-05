Navýšit rozpočet o patnáct milionů, přeje si ředitel extraligové Plzně

„Ale otcem celého projektu byl tehdejší sportovní manažer Milan Tichý, bývalý skvělý obránce se zkušenostmi z NHL. Jeho nápad byl fantastický, zároveň kvůli němu absolvoval týdny složitých jednání na americké ambasádě, než se všechno mohlo naplno rozjet,“ vzpomíná Emil Kristek.

Po necelých sedmi letech se nyní rodák z Českých Budějovic vrací do stejné kanceláře na zimním stadionu. „Zlomil“ ho Martin Straka, generální manažer a majitel hokejové Plzně. Ten bude jeho jediným nadřízeným, pod Kristkovu sekci patří ekonomický, obchodní, marketingový i provozní chod klubu.

Pojďme ještě zavzpomínat. Logo indiána se zprvu Martinu Strakovi příliš nezamlouvalo, jak jste ho tehdy přesvědčili?

Když nám Milan (Tichý) návrh loga ukázal, já byl nadšený hned. Martin byl zpočátku skeptický, ale když se našla spojitost s historií, osvobozením Plzně americkou armádou v roce 1945, bylo vyhráno.

Vy jste pak rozjel provoz fanshopu před zimním stadionem, fanoušci rychle vzali indiána za svého. A podle mnohých měla v té době Plzeň nejhezčí dresy v celé soutěži.

Nikdy jsem se nebál aplikovat v našich podmínkách věci, které jsem viděl ve světě a které fungovaly. Už předtím jsem fanshop prosadil ve fotbalové Bohemce a byla to neskutečná trefa. Byl jsem si jistý, že v Plzni se to povede rovněž a fanoušci mě nezklamali.

Vraťme se do současnosti. Na prsou hokejistů teď svítí modrobílý okřídlený šíp Škody Transportation, je to pro vás zásadní partner?

Povedlo se nám Škodovku vrátit zpět do plzeňského hokeje v lednu 2010, od té doby do něj firma poskytla desítky milionů korun. Je to obrovská podpora a zároveň jsem přesvědčený, že i my jsme pro Škodu dobrým partnerem. Hokej je v Plzni fenomén.

Přesto, rozpočet HC Škoda patří mezi nejnižší v extralize.

Ale to neznamená, že tady nejsou silní partneři. Aktuálně máme okolo 110 partnerů, za tím stojí výborná práce Martina (Straky) a jeho týmu. Pro mě je výhodou, že devadesát procent z nich znám osobně, víme, co od sebe očekávat. Zároveň chci vyzdvihnout, co všechno pro hokej dělá město Plzeň. Klobouk dolů, jeho péče o stadion je na velice vysoké úrovni.

Je klub po ekonomické stránce ve stabilizované pozici?

Je ve standardní kondici. V maximální míře se pracovalo v tom rozsahu, na co klub měl. Nerozhazoval zbytečně, sázel na píli, dřinu a úsilí. Bronzová medaile z loňského roku je v tomto směru neuvěřitelný úspěch všech lidí v klubu.

Rozpočet na extraligovou sezonu se pohyboval okolo 40 milionů korun. Zůstane na stejné výši?

Nechci slibovat zázraky, jsem v klubu zpátky pár týdnů a nebudu si hrát na Supermana. Nicméně mým přáním je, aby se rozpočet navýšil minimálně o 15 milionů korun. Je to hodně vysoká laťka, ale věřím, že se dá překonat.

Je pro vás v tomto směru velkou konkurencí fotbalová Viktoria?

Klobouk dolů, co v něm Tomáš Paclík s Adolfem Šádkem dokázali. Ten klub přivedli k dokonalosti. I když mám pocit, že třeba s fanshopem se před lety inspirovali právě u nás. (úsměv) Viktorce hrozně fandím, rozhodně to nevnímám tak, že jsme konkurenti.

Jak na zimní stadion přilákat víc fanoušků? Průměrná návštěvnost v uplynulých sezonách klesala...

Každý fanoušek, který si koupí vstupenku, je pro nás obrovsky cenný a každého si vážíme. V minulé sezoně byl v Plzni průměr tři a půl tisíce diváků na zápas. To je pro mě historický kolaps a my musíme trefit tu správnou strunu, aby to číslo zase začalo stoupat. Je jasné, že je to o hokeji, kterým se budeme prezentovat, a také o hráčích, kteří budou fanoušky zajímat.

Zajímáte se i o to, jaké posily Martin Straka s Tomášem Vlasákem shánějí?

Já nechci vědět, s kým jednají. Říkám jim, ať mi to neříkají, protože bych to někde vykecal. (smích) Špičkujeme se navzájem. Vlasy (Vlasák) za mnou chodí, jestli už může někoho koupit, zda na to máme peníze. A já ho napínám. To je řečeno v nadsázce, samozřejmě.

Práce vás čeká dost. Váhal jste hodně, zda nabídku Martina Straky přijmout a podruhé vstoupit do stejné řeky?

Martin mě oslovil už před časem, někdy před Vánoci. Vrhl se i do trenérské práce, ta další se mu kupila. Já jsem to nečekal a přiznám se, že jsem byl naměkko, moc mě to potěšilo. Samozřejmě určité obavy se ve mně mísily, ale postupně už převládla chuť pustit se do práce, kterou umím.

Zároveň i nadále budete pracovat pro agenturu BPA, která je výhradním marketingovým partnerem hokejové extraligy. Nebudete ve střetu zájmů, nesedíte na dvou židlích?

Tu práci dělám sedm let a strašně mě baví. Teď máme nastavená jasná pravidla, Martin Straka se na tom domluvil s generální ředitelkou BPA Janou Obermajerovou. Mohu pracovat nejen pro národní tým a extraligu, ale i pro HC Plzeň. Spolupráce klubu s BPA se ještě rozšíří, což by mělo být ku prospěchu.

Co jste si vytyčil jako první úkoly ve staronovém prostředí?

Stanovili jsme nový systém řízení, strategii klubu. Pracujeme na nových smlouvách se stávajícími partnery, oslovujeme nové. Oslovil jsem bývalého hokejistu Honzu Heřmana, zapojí se do obchodu a marketingu. Zároveň bude spojkou mezi klubem a fanoušky. Chci, aby všechno klapalo. Vím, že v Plzni lidi nestojí třeba o hudební výplně o pauzách, akce budeme připravovat po vzájemné domluvě. Přejeme si, aby fanoušků chodilo co nejvíce a aby se fandilo slušně.

Zůstane zimnímu stadionu název Home Monitoring Arena?

Ano, zůstane. Opět chceme vylepšit fungování fanshopu, který se trošku zadrhl. Uděláme tlustou čáru, chystáme v něm rekonstrukci, změnu sortimentu, chci zvýšit celkovou úroveň prodeje. Rekonstruujeme také prostory VIP. Kdo mě zná, dobře ví, jaký důraz kladu na čistotu, na catering a další věci.

Jako vrcholný manažer znáte prostředí fotbalu i hokeje. Dají se tyhle dva světy porovnat?

Základ, pokud v té práci chcete být úspěšný, je stejný. Musíte sport milovat. Nicméně rozdíly jsou dané. Fotbal má Ligu mistrů, můžete získat velké peníze prodejem hráčů, v tomto směru je to výdělečná činnost. Hokej je také dobrý byznys, ale nikoliv továrna na peníze.