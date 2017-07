Hokejový veletoč: Řepík zrušil dohodu s Fribourgem a jde do Slovanu

Osmadvacetiletý Řepík na jaře skončil ve Spartě a uzavřel dohodu ve Fribourgu, kde se těšil na spolupráci s Romanem Červenkou a Michalem Birnerem. Jenže švýcarský klub nyní musel narychlo angažovat nového brankáře a sáhl po zahraniční variantě - Kanaďanovi Barrym Brustovi ze Slovanu.

„V tom případě by měl Fribourg pět cizinců, jeden z nich by se do zápasů nedostal. Michala Řepíka nikdo z Fribourgu nevyhazoval, ale současný stav nebyl optimální. Navíc se o jeho služby už dřív zajímaly některé týmy KHL, jednání probíhala mj. také se Slovanem,“ řekl serveru hokej.cz Řepíkův agent Vladimír Vůjtek.

Řepík, útočník s 72 starty za Floridu v NHL a mistr extraligy s Libercem, začal minulou sezonu v Čeljabinsku, jenže si hned poranil rameno. Po operaci a vyléčení žloutenky se vrátil do Sparty. V minulosti hrál také za Lva Praha či Lahti. S reprezentací startoval na posledních dvou mistrovstvích světa.