Pastrňák s Plekancem zatím jistí nejsou, reprezentaci neposílí Hanzal

Do Paříže určitě neodcestuje Martin Hanzal, kterého sužují zdravotní problémy. „Navíc mu v týmu končí smlouva. Existovala nějaká naděje, ale už je to definitivní,“ komentoval Hanzalovu neúčast Ručinský.

Radost českým fanouškům může naopak udělat brzký konec bostonských Bruins, na jejichž soupisce figuruje David Pastrňák. Nadějný útočník zaznamenal v 75 utkáních základní části 70 bodů (34+36), další čtyři přidal Patrňák v play-off. Přínos pro Jandačův výběr by byl pochopitelně nesporný.

„Ale ještě s ním musím promluvit, hlavně chceme probrat jeho zdravotní stav. I jemu skončila s vyřazením smlouva, a víme, jak to občas v takových případech chodí,“ krotí očekávání Ručinský.

Pastrňákův spoluhráč David Krejčí je mimo hru, v pátém zápase série proti Ottawě se po kolizi s Chrisem Widemanem odebral do šatny a do posledního utkání nezasáhl. Podle Ručinského je tak jeho start nepravděpodobný. „S Krejčou jsem chtěl samozřejmě také mluvit, ale viděl jsem ten zákrok a myslím si, že má něco s kolenem. Ještě jsem s ním ale nemluvil, takže s jistotou to říct nemůžu.“

U koho však reprezentační manažer s pozvánkou neváhal ani vteřinu, je zkušený Tomáš Plekanec. Útočník Montrealu sice neprožil zrovna ideální sezonu, pro národní tým je ale nepostradatelný. „Znám ho dobře jako hráče i jako člověka. Jeho přínos pro mužstvo je obrovský.“

Díky zámořskému trendu utajování zranění zámořských hráčů si ale Ručinský není ani u Plekance jistý zdravotním stavem. „Ale dohrál, takže předpokládám, že je v pořádku,“ říká bývalý útočník, který sám prožil v Montrealu povedené roky.

Po dvojzápase v Německu bude trenérský štáb dávat dohromady konkrétnější podobu národního týmu. K němu by se ještě mohl připojit také chomutovský Michal Vondrka, kterého bude trenérský štáb kontaktovat.