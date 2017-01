Retro dresy? Pěkné. Ale zaspali jsme první třetinu, mrzelo Květoně

„Nevím, jak kdo sleduje tabulku, ale ta šance tam byla. Asi to každý ví, vím to i já, ale upínat se na šestku není náš problém. Tam chce být každý, ale my musíme upevňovat naši pozici,“ zdůraznil po prohře 2:4 David Květoň.

Mohlo ovlivnit výsledek to, že vás uchlácholila série devíti zápasů v řadě, v nichž jste bodovali?

To si nemyslím, že bychom byli uchlácholení. Nehráli jsme vyloženě špatně, tlačili jsme se do vyrovnání, ale srazilo nás těch úvodních pět minut. Pak to bylo těžké to zvrátit.

Takže klíčový byl start zápasu?

Rozhodlo to, že jsme dostali dva góly v prvních pěti minutách. První třetinu jsme celkově zaspali. Při první brance byla moje individuální chyba, při druhé to v přesilovce pěkně trefil. Pak jsme se sice snažili dostat do zápasu, ale když jsme dali kontaktní gól, zase nám odskočili.

Vy jste měl šanci dát v zápase svůj druhý gól. Proč to nevyšlo?

Musel bych to trefit do brány. Karol Sloboda mi to pěkně hodil do strany, ale já jsem puk blbě trefil. Ani nevím, jestli to šlo do boční sítě, nebo to vyrazil gólman. Snažil jsem se to cpát nahoru, jenže to tam nepadlo.

Hráli jste v retro dresech, které připomínaly výročí 80 let ligy. Co jim říkáte?

Dresy jsou pěkné, i atmosféra na stadionu byla v pohodě, ale pro nás to byl normální zápas.

Dokážete si představit, že byste hrál v začátcích ligy?

To ne. Hráli bez výstroje, museli to být hodně tvrdí chlapi.