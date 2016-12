Na Spengler Cup jsem slyšel jen samou chválu, těší se Jarůšek

V pondělí se Jarůšek společně s celým týmem vydali do Davosu, kde dnes sehrají první utkání. „Pro nás to bude novinka. Jde o prestižní turnaj s dlouholetou tradicí, kde se utkávají nejlepší evropské týmy, “ řekl Jarůšek.

Co od slavného turnaje ve Švýcarsku očekáváte?

Já se hlavně moc těším, protože jsem turnaj ještě nehrál a pouze na něj všude slyšel samou chválu, jak je skvělý a že je nejlepší v Evropě. Jsem hodně zvědavý, vůbec netuším co očekávat, ale určitě to bude něco parádního.

Co říkáte na své soupeře ve skupině, kterými jsou Jekatěrinburg a švýcarské Lugano.

Oba to jsou skvělé týmy tak jako na tomhle turnaji všichni. Jen doufám, že neuděláme nějakou ostudu. Mým přáním je, abychom hráli jednatřicátého finále.

Generálkou na Spengler Cup pro vás bylo předvánoční derby, jaké pro vás bylo?

Nejdůležitější pro nás bylo, že jsme dokázali vyhrát. Myslím, že jsme byli lepší celé utkání, i když se do vedení dostaly Pardubice. Naštěstí jsme ukázali sílu našeho týmu a po první přestávce jsme vývoj utkání dokázali otočit.

Pardubice jste dokázali porazit potřetí v této sezoně.

Že se nám s v zápasech Pardubicemi letos daří, to jsme moc rádi. Myslím, že jsme fanouškům dali ten nejlepší vánoční dárek. A chtěl bych jim poděkovat, že nás celý rok podporovali v takovém počtu. Doufám, že jim budeme dělat radost i ve Švýcarsku a že si snad na konci sezony sáhneme na pohár.

Jak jste si užil Vánoce? Moc volného času jste asi neměl.

Na Vánoce jsem byl s přítelkyní ve Znojmě, ale už v neděli odpoledne jsme měli trénink, takže času opravdu příliš nebylo.