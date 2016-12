Výborné, na úvod jsme chtěli vyhrát, těší hradecké střelce Jarůška

„Dojmy jsou výborné hlavně proto, že jsme na úvod chtěli vyhrát,“ netajil svoji spokojenost autor dvou branek.

Jaký to podle vás byl zápas?

My jsme do něj nevstoupili dobře, ale naštěstí se nám podařilo v přesilovce vyrovnat. Pak už to bylo vyrovnané s tím, že na obou stranách bylo hodně vyloučených.

Do poslední třetiny jste šli za stavu 2:3. Věřili jste, že můžete stav otočit?

Určitě ano, i když Jekatěrinburg na to, že za sebou měl zápas, který hrál den předtím, velmi dobře bruslil a moc na něm utkání s Luganem znát nebylo.

Jaký byl Jekatěrinburg soupeř?

Výborný. My jsme si na turnaji v létě u nás zápasy s týmy KHL zkusili, a to s Omskem a s Ufou. Tenhle však byl jeden z nejtěžších.

Jak to bylo i vzhledem k nadmořské výšce fyzicky náročné?

Dost už kvůli tomu, že led nebyl právě ideální, ale to je pro všechny stejné. My jsme se s tím popasovali a teď se musíme připravit na další zápas.

V něm se potkáte s Luganem, co od něj čekáte?

Viděli jsme kousek jeho vítězné utkání s Jekatěrinburgem. Bude to také výborný soupeř. Ale tady nikdo jiný nebude.