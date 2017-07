Plzeňsky už raději nemluvím, usmívá se třebíčská posila Kristl

„Pak už se z Dukly nikdo neozval. A ani z Plzně. Takže jsem byl rád, že o mě měla pořád zájem Třebíč. Aspoň jsem nemusel měnit působiště,“ svěřil se jedenadvacetiletý odchovanec plzeňského hokeje. „Jednou bych si ale extraligu zase moc rád zahrál,“ dodal.

Dveře do plzeňské kabiny mu před časem přibouchl i exces, kterého se dopustil v listopadu 2015. Tehdy totiž usedl za volant pod vlivem alkoholu a následně boural. Na rok pak přišel o řidičský průkaz.

„Teď už jsem ale stoprocentně napravený,“ ujišťoval Kristl, kterého prý nejvíce vytrestalo následné cestování vlakem. „Skoro jsem se kvůli tomu nedostal domů, protože to zabralo spoustu času. Teď už ale zase naštěstí můžu jezdit autem, takže jsem za nějaké tři hodinky doma,“ oddechl si.

Přesto si ho spoluhráči kvůli prohřešku z minulosti stále dobírají. „Toho se asi hned tak nezbavím,“ usmíval se třebíčský forvard, který by po svých zkušenostech klidně mohl přednášet na téma, jak se nechovat za volantem. „Copak nějaké občasné ježdění rychle, ale hlavně to musí být bez alkoholu. To byla opravdu pořádná blbost,“ nešetřil se.

V nové sezoně se prý nejvíc těší na souboje s nováčkem první ligy - Karlovými Vary. „Jsou kousek od Plzně, takže tam mám hodně známých,“ vysvětloval. „Doufám, že nadcházející sezona bude z naší strany ještě úspěšnější než ta loňská,“ svěřil se s přáním vylepšit páté místo z loňského ročníku.

Z hotelu se mu nechce

Až na už zmiňovanou velkou vzdálenost od domova je Kristl v Třebíči velmi spokojený. Dokonce už se prý skoro naučil mluvit jako místní rodák.

„Jo, zvykl jsem si nepoužívat typicky plzeňské ‚tuto‘,“ vysvětloval se smíchem. „Protože kdykoli jsem to řekl, tak se mi kluci hned smáli. Snažím se tedy mluvit nějak normálně,“ culil se.

A přestože už začíná v Třebíči druhou sezonu od začátku, dál zůstává bydlet v hotelu. Žádný byt si nehledá. „Jinam nechci. Tady mi každý den chodí uklízečka, což mi naprosto vyhovuje. Já totiž nejsem zrovna moc pořádkumilovný,“ smál se Kristl.