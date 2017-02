Ukázali jsme charakter, řekl Bukarts. Teď se těší na vítěze Stanley Cupu

Těší se domů, na rodinu, přátele, spoluhráče z reprezentace. Vždyť v Lotyšsku nebyl bezmála půl roku. Tentokrát bude návrat do rodné země pro zlínského hokejového útočníka Robertse Bukartse ještě přitažlivější.

„Bude to první kemp s novým trenérem Bobem Hartleyem, který vyhrál Stanley Cup s Coloradem. A to je tým, kterému jsem jako malý v NHL fandil,“ líčí Bukarts.

Kladný vztah k „Lavinám“, jak se klubu na dohled Skalistých hor přezdívá, získal díky svému slavnému krajanovi Sandisi Ozolinšovi.

„Když mi bylo šest let, vyhrál jako jediný Lotyš Stanley Cup. Colorado mělo tehdy unikátní mužstvo,“ vybavuje si Bukarts.

Hartley převzal lotyšskou reprezentaci po nepovedené podzimní olympijské kvalifikaci. Na srazu bude testovat adepty na letošní mistrovství světa. Bukarts si zahrál na čtyřech.

„Lotyšsko je malá země a nemá tolik kvalitních hráčů – možná třicet, čtyřicet dohromady. Budeme se vzájemně poznávat. Doufám, že nás obohatí svými zkušenostmi. Můžeme se od něho jenom učit,“ těší se na první setkání s věhlasným trenérem, který odkoučoval v NHL 1 039 zápasů.

Bukarts odletěl na kemp dnes po svém bodově nejbohatším zápase v extralize. K nedělní výhře 5:4 nad Pardubicemi přispěl dvěma góly, včetně vítězného nájezdu, a dvěma asistencemi. Své dosavadní maximum vylepšil o jeden bod.

„Body jsou vždycky dobré. Jsem ofenzivní hráč a jsem šťastný, když dávám góly. Ale všechno je o týmu, ten je vždycky na prvním místě,“ staví nad osobní statistiky kolektivní úspěch.

Nedělního si nesmírně cenil. Ještě 140 vteřin před koncem závěrečné třetiny Zlín prohrával 2:4.

„Ukázali jsme charakter v důležitý okamžik. Obrátili jsme skóre, když už lidé vstávali ze sedadel a šli domů. Chtěl jsem jim zamávat a říct ahoj,“ líčil Bukarts s úsměvem a pro zlínské fanoušky přidal vzkaz: „Už nás nikdy neopouštějte.“

Po zápase ho příznivci žluto-modrých dlouho vyvolávali, Bukarts se pak za nimi ještě z kabiny vrátil na led a společně vyfotil. Jen superlativy ale po utkání neposlouchal.

„Má zápas, kdy si z něho sedne celý zimák na zadek, ale pak tři čtyři nic. My hlavně potřebujeme, aby se dostal na nějaký level a na něm se udržel,“ přeje si kouč Martin Hamrlík.

Se svým kolegou Robertem Svobodou od něho vyžadují také obrannou práci. „Je super dopředu, ale tohle mu moc nevoní. To není žádná kritika, ale realita. Když to pochopí, bude ještě komplexnějším hráčem,“ věří Hamrlík.

Nedělními body se Bukarts vyšvihl do čela týmové produktivity, v kolonce účasti při vstřelených a obdržených brankách je však na minus sedmi. I proto ho trenéři sesadili do třetí lajny.

„Je to rozhodnutí trenérů, mou prací je jít na led a ukázat to nejlepší,“ prohodil lotyšský kanonýr; trenéři ho navíc oddělili od Petra Holíka, s kterým si loni ve formaci s dříčem Říčkou náramně vyhověli. „To nehraje roli. Je jedno, s kým hraji. Chci přesvědčit trenéry, aby mi dali co největší ice time.“

Teď bude mít ideální čas. Po pauze se rozhodne, jestli Zlín proklouzne do předkola play-off.