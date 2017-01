Náš nejlepší hokej snad ještě přijde, věří hradecký útočník Kukumberg

Zvlášť když právě Vítkovice moc gólů nedostávají.

Někdy to ale přijít musí.

Váš tým vyhrál a vy jste vstřelil dva góly, ale z ledu jste šel, jako byste prohráli.

Už jsem slyšel z vícero úst, že se málo usmívám.

Teď ale důvod k úsměvu byl, ne?

To ano, byl to šestibodový zápas, hodně důležitý. Vyhráli jsme, ale za stavu 6:0 bychom neměli takhle polevit a dostávat soupeře na koně. Kdybychom dostali ještě jeden blbý gól, už by to bylo špatné.

Alespoň začátek vám ale úsměv musel přinést...

Sem tam se stane, že to tam takhle napadá, dneska to vyšlo. Možná jim gólmani nezachytali jako jindy. A nám se to povedlo, z prvních pěti střel jsme dali čtyři góly. My jsme se důkladně chystali, věděli jsme, že je to důležitý zápas, protože chceme zůstat v šestce. Vyplatilo se to.

Vy jste nebyl daleko od hattriku, myslel na něj?

Vůbec, do NHL už se v mém věku nechystám.

Skoro to vypadá, že vám prospěl Spengler Cup, který jste hráli na konci roku?

Myslím, že ano, protože tam tempo bylo velké, a když si na něj člověk zvykne, výsledky se ukáží.

V neděli jste nastříleli pět gólů Třinci, teď Vítkovicím dokonce šest, vyhráli jste popáté za sebou. Hrajete nejlepší hokej v sezoně?

Doufám, že ten nejlepší ještě přijde, i když jedenáct gólů ve dvou zápasech není špatné. Hlavně abychom góly nedostávali, i ty dnešní byly takové hloupé.