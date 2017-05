Nesmíme se bát, tvrdí před pohárovým finále opavský trenér Skuhravý

„Mám ji v hlavě už delší dobu. I to, jakým způsobem budeme proti Zlínu hrát,“ prohlásil. „Samozřejmě bude záležet i na tom, jak se který hráč bude cítit. Jsem však přesvědčený, že ať postavím kohokoliv, tak to náš tým zvládne.“

Měl jste pozorovatele o víkendu ve Zlíně, když v lize prohrál s Jihlavou 0:3?

Neměl, ale Zlín mám načtený. Viděli jsme všechny jeho jarní zápasy. A jejich sestava proti Jihlavě by nám stejně moc neukázala, protože jsem přesvědčený, že nastoupí s tím nejlepším, co mají k dispozici.

Je vaše mužstvo před finále v dobré pohodě?

Jednoznačně. Na klucích je vidět, že pořád dřou, i když se jim trošku nedaří. V závěru sezóny se do hry vkrádá i nekvalita, což je dáno únavou. Máme v nohách hodně zápasů. To není výmluva, ale fakt. Pohoda v týmu je však fantastická, ať už konec sezóny dopadne jakkoliv.



Zpátky ve hře je Zdeněk Pospěch, který zvládl minulé zápasy v Třinci i s Varnsdorfem. To je před finálovým utkání určitě pozitivní zpráva, že?

Nechal jsem se od něj ukecat, protože jsem byl přesvědčený, že ho v sobotu proti Varnsdorfu nepostavím. Bál jsem se dalšího možného zranění, ničeho jiného. On ale chtěl hrát, aby nabral herní praxi, takže jsem mu rád vyhověl. To, že opět zvládl sedmdesát minut, je pro nás super.

Pro většinu opavských hráčů bude finále jejich největším zápasem dosavadní kariéry. Nerozklepou se jim kolena?

To je klíčová otázka. Bavíme se o tom s nimi, ale je to trochu jako ruská ruleta, ve které neznáte výsledek. Uděláme všechno pro to, aby se uklidnili, aby si ten zápas šli prožít a dokázali ze se sebe vydat to nejlepší, protože to bude rozhodující. Pokud bychom měli strach, tak prohrajeme.

S uklidněním týmu by vám přímo na hřišti mohl pomoci Zdeněk Pospěch.

Jednoznačně. Právě proto jsme se snažili, abychom ho na závěr sezóny dali do kupy. My jsme spíše mysleli na ligu, ale to, že vše orámuje finále poháru, je fantastické.