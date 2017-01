Říkají mi žolík, culí se Vlach po příchodu do Olomouce

Ale 27letého centra to příliš trápit nemusí. Po jeho příchodu mdlí kohouti ukončili sérii proher, dvakrát vyhráli (nad Vítkovicemi 5:0, v Brně 3:1) a zase se přihlásili do boje o elitní desítku. „Kluci si dělají srandu, že jsem žolík,“ usměje se. „Moc jsem jim teďka ale nepomohl, co se týká bodového přídělu. Ale jsem za výhry moc rád, budu se snažit víc a víc mužstvu pomáhat. I mně to může pomoct. Když se vyhrává, tak vás to zvedne vždycky.“

Před pátečním soubojem v Litvínově (17.30) ztrácí Mora na předkolo play-off pět bodů. K dobru má dvě utkání. „Jsem zastáncem toho, jít zápas od zápasu, pak uvidíme na konci. Upřímně: já se na tabulku moc nedívám, samozřejmě ji trochu vnímám. Olomouc má výborné mužstvo na to, aby minimálně v předkole byla. Věřím, že předkolo se udělá,“ hlásí Vlach odhodlaně.

Byť v novém působení zatím nebodoval, je na něm vidět, jak ho nová štace rozzářila. V mateřském Zlíně mu po sezoně vyprší kontrakt a chce se případným zájemcům co nejlépe ukázat. Berany opustil až jako sedmý nejproduktivnější hráč mužstva; v 35 zápasech zaznamenal 13 kanadských bodů za 8 gólů a 5 asistencí. A ve statistice porovnávající pobyt na ledě při vstřelených a obdržených brankách byl na minus deseti. Čísla měl tedy podobně špatná jako centr David Ostřížek, který za něj putoval do Zlína.

Pod novými trenéry Vlach spadl v jednu chvíli až do čtvrté lajny. Tak se poptával po výměně. „Bylo to trošku z mojí iniciativy, protože ve Zlíně jsem nebyl tak vytěžovaný, jak jsem si představoval. Byl tam zřejmě jiný koncept. Udělám všechno pro to, abych byl platným hráčem,“ přeje si.

Do Olomouce zamířil na hostování do konce sezony jen dva dny po vzájemném zápase, v němž ještě slavil vítězství se Zlínem 3:1. „To jsem ale nic netušil,“ povídá. „Byla to opravdu rychlá akce. Je to pikantní, ale to je hokejový život, tak to chodí. Máme kočovný život. Kam vás vítr zavane, tam hrajete. Kde chtějí, abyste byl, tam jste.“

A v Olomouci jej chtěl trenér Zdeněk Venera, jenž ho vedl před lety ve Zlíně. „S panem Venerou se známe, ví, co může ode mě očekávat. Budu se to snažit plnit. Jsem rád, že je tady. Bude to dobré spojení. Těší mě, že to klaplo.“ Venera žádá hlavně góly: „Potřebujeme zvednout produktivitu, snad nám pomůže. Koncovka je náš dlouhodobý problém, moc gólů nedáváme.“

Vlachovi našel místo ve třetím útoku s rychlíky Miroslavem Holcem a Tomášem Mikúšem na křídlech. „Jsou to velice kvalitní hráči. Budu se jim snažit nějakým způsobem přizpůsobit. Bylo to narychlo, zatím jsem se spíš stačil dívat, jak kluci jezdí, jak mám vnímat hru. Je to jiný styl, než po nás chtěli trenéři ve Zlíně. Doufám, že se rychle adaptuju,“ dodává. „Cítím se výborně, kluci jsou super. Pár jich znám už z dřívějška, z téhle strany je to perfektní. Trošku se ještě musím zabydlet, zvyknout si na jiný styl, ale doufám, že to nebude dlouho trvat a Olomouci pomůžu.“

Olomouci navíc kvůli zranění minimálně na měsíc vypadl nejproduktivnější hráč Juraj Mikúš, takže je možné, že by Vlach mohl poskočit do druhé formace. Mora potřebuje natáhnout vítěznou šňůru.

A posila jí k tomu má pomoct nejen dobrým bruslením. „Teď vítězíme, takže paráda. Výborně nám zachytal gólman. Navíc jsme proměnili většinu šancí, což je perfektní. Pomůže to našemu sebevědomí. Ale musíme to potvrdit dál,“ zdůraznil. „A snad se už trefím.“