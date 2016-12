Libereckého Willa těšila nula i diváci: Jsem rád, že fandí jen slušně

Na jiných stadionech je to s fanoušky horší?

Já nechci na nikoho házet špínu, ale jde mi o to, že na hokej chodí spousta dětí a v některých městech slyší sprosté pokřiky. Tady je naštěstí úplně jiná kultura. Fanoušci nás povzbuzují, ale přitom si drží standard slušnosti. Za to jsem jim vděčný. Každý si může hokej užít, takhle to má vypadat.

Vychytal jste sedmou nulu v sezoně. Dokázal jste si v létě, když jste přicházel, něco takového vůbec představit?

Já věřím sám v sebe. Myslím, že pracuju dobře a to se mi vždycky vrací. Nebál jsem se, že bych v Liberci neukázal to, co umím. Tady je navíc výborné zázemí i trenéři a to mi pomáhá být ještě lepší. Každá další výhra je pro mě malá odměna.

Extraligový rekord je 11 nul za sezonu. Můžete to ještě zvládnout?

Takhle nad tím vůbec nechci přemýšlet. Byl bych mnohem radši, kdybychom jako tým překonali zase nějaký bodový rekord. Nuly můžou kdykoliv skončit. Kdybych do konce sezony měl vyhrát všechny zápasy 6:5, je mi to opravdu jedno.

Evidentně vám jako týmu prospěla reprezentační pauza, po které jste třikrát v řadě vyhráli. Co se změnilo?

Před přestávkou jsme hráli hodně zápasů v řadě, navíc jsme měli spoustu zraněných hráčů a síly ubývaly. Když dostanete tři dny volno, odpočinete si, menší zranění se zahojí a dostanete zase velkou chuť do hry. Máme výborné trenéry, kteří přesně vědí, co s námi mají kdy dělat.

Jaké to bylo hrát důležitý zápas s Třincem o Vánocích?

My jsme měli volno jen 24. prosince. Nikdo z nás si ale nestěžuje. Jsme rádi, že můžeme hrát zápasy. Každý si dal na Štědrý den dobrou večeři s rodinou a druhý den zase do práce... Tedy ona to vlastně není práce, ale zábava. Horší by bylo, kdybychom šli do fabriky...

Na střídačku se po delším zranění vrátil loňský brankář číslo jedna Ján Lašák. Čekáte, že se s ním budete po jeho uzdravení střídat?

Těžko říct. Já jsem teď chytal zápas s Třincem a uvidíme, kdo bude v brance ve středu ve Zlíně. To se teprve dozvíme. Jánko vypadá na tréninku výborně, ale jaký mají trenéři plán, to opravdu nevíme.