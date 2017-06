Vlach už zase trénuje. Dlouhé volno mě nabilo, říká bývalý kouč Zlína

„Měl bych vydržet do roku 2020, kdy se uskuteční mistrovství světa v Česku,“ poznamenal Vlach.

Jak se vaše reprezentační angažmá zrodilo?

Začalo to tím, že jsem byl odejit ze Zlína. (úsměv) K prvním kontaktům došlo už před rokem, kdy chtěl Sláva Lener, abych vzal osmnáctku. Ale už jsem měl podepsanou smlouvu se Zlínem, takže jsem odmítl s tím, že není dobré pracovat na dvou postech. Něco pak ošidíte. V lednu mi volal znovu, jestli bych nechtěl působit u dvacítky. Plánovali změnit trenéra a hledali kandidáty.

Byla ve hře i varianta, že byste byl hlavním trenérem?

V jedné fázi ano. Adepti byli tři čtyři, nakonec to vykrystalizovalo tak, že to budu já s Filipem Pešánem, který je hlavním trenérem. Vzhledem k tomu, že bude vytížený v Liberci a nechtěl klubový post opustit, taková „černější“ práce bude na mě. Budu na plný úvazek pracovat pro svaz. S Filipem jsme se domluvili, že určité věci budeme konzultovat, že to nebude tak, že jen on něco řekne.

Pešán zvolil jiný přístup než vy. Bavili jste se o tom?

To je otázka na něj. Naprosto věří, že když v Liberci nebude, tým kolem něj to zvládne. Jedná se o pět šest zápasů přes Vánoce během mistrovství světa, kdy to tam za něj převezme asistent.

Dalším asistentem je Miroslav Přerost, který ale nemá v hokejovém hnutí nejlepší renomé. Proč jste si ho vybrali?

Já se budu věnovat útočníkům a chtěli jsme asistenta, který by měl na starosti obránce. Nabídli jsme nějaké adepty, kteří neprošli, tak přišel od Filipa návrh, že Mirek má zkušenosti s juniory a dělá to dlouhou dobu, takže by nám mohl pomoct.

Co všechno budete mít v roli svazového trenéra na starosti?

Hlavně dvacítku, ale budu skautovat i mladší hráče, kteří připadají do úvahy. Budu je sledovat na trénincích i zápasech a mluvit s nimi, aby věděli, že je o ně zájem, že si jich všímáme.

Bude to o hodně jiná práce, než jste byl zvyklý na klubové úrovni?

Ano. Nebude to celodenní práce od tréninku po zápas, ale spíš nárazovka. Časově to bude dost náročné.

Budete objíždět i juniorské soutěže?

Byli bychom rádi, kdyby nominovaní kluci hráli extraligu. Některé kroky se už podnikly. Uzavřela se první liga, aby mladí kluci hráli aspoň tam a otřískali se mezi chlapama. Ale když bude potřeba, budu sledovat i hráče v juniorce.

A co hokejisté ze zámoří? Jak se stavíte k jejich nominaci?

Je to složité. Už v minulých letech v nominaci byli hráči, kteří působili v zámoří a měli dobré kanadské bodování. Ale nevím, jestli ty soutěže jsou dostatečně kvalitní, aby je prověřily. Kluci tam hrají v různých ligách, na různých stupních. Některé jsou velmi dobré, některé třeba průměrné. Na druhou stranu adeptů do dvacítky tolik není. Zásobárna je úzká a jsme rádi za každého hráče, který trošku vyniká. Ostatně najít hráče, který umí dávat góly a rozhodovat zápasy, to je největší problém dnešního hokeje.

Mistrovství světa dvacetiletých se uskuteční v americkém Buffalu. Plánujete vyrazit za moře, abyste osobně viděl případné adepty na nominaci?

Máme vizi, že v říjnu či listopadu bych nějaký skautink podstoupil. Uvidíme, jací hráči tam budou, ale chtěli bychom je vidět v akci. Je to lepší, než když nám někdo dává zprávu po telefonu.

Může se v nominaci objevit někdo ze zlínských hráčů? Třeba Filip Chytil?

Obecně bychom v přípravě chtěli dát šanci co největšímu počtu hráčů, kteří by mohli připadat v úvahu do nominace. Filipovi bude teprve osmnáct, takže uvidíme, jak na tom bude, kde bude hrát. Ale na konci sezony jsem byl na reprezentačním turnaji devatenáctek v Piešťanech, kde se ukázali možní adepti. Velice se mi líbil zlínský Sirota, který působí za mořem. Mezi obránci byl asi nejlepší. To je adept, který by v nominaci mohl být.

Do práce se zapojujete po půlroční přestávce. Jak jste ji strávil?

Dlouhé volno pro mě bylo opravdu nezvyklé. Nějaké nabídky jsem měl, ale odmítal je, protože jsem si chtěl odpočinout a vyčistit hlavu. To se mi podařilo. Nikdy předtím jsem takovou pauzu neměl. Jezdil jsem po kraji na běžkách, mohl jsem vzít rodinu na hory a užívat si. Nabilo mě to do další práce.

Už vás předčasný konec ve Zlíně přebolel?

Musím říct, že mě mrzí, že to tak dopadlo. Na druhou stranu je to součást trenérské práce, takže s tím musíte počítat.

Je to kaňka na krásných šesti letech, že?

Možná tam byla chyba z mé strany. Chtěl jsem před sezonou končit, ale nechal jsem se přemluvit od Patrika Kamase (tehdejší jednatel) na další sezonu. Dlouhodobé působení u jednoho týmu nebylo ideální.

Na co budete nejraději vzpomínat?

Rozhodně nebylo všechno špatné. Mám za sebou velmi příjemné roky, získali jsme titul. Co se týče práce, byl to pro moji trenérskou kariéru velký přínos.

Sledujete, jak se klub vyvíjí?

Zatím moc posil nemají. Nevím, co bude dál, na druhou stranu top hráčů na výběr moc není. Oddíly si je hlídají, nebo jdou tam, kde na ně mají peníze.

Vaší pozornosti rozhodně neunikl ani postup Vsetína do první ligy. Jak jste ho vnímal?

Pozitivně. (úsměv) Měl jsem radost, že postoupili. Zvlášť, když jsem viděl, kolik úsilí a financí do toho letos i loni dali. Získali dobrého sponzora, takže mají perspektivu, že by to mohli udržet. Pokud budou mít štěstí, mohli by zabojovat o postup. Ale to je daleko. Než se utvoří tým, chce to čas.

Cítíte, že ve městě panuje stejná euforie jako před 23 lety, kdy jste postupovali do extraligy?

Určitě. Diváků chodí stejně jako na nás v největší slávě. Oni se asi nezmění. Spíš jich bude přicházet víc a víc, protože lidi tam nemají kam jít. Fotbal ani žádný jiný sport tam není na takové úrovni a na hokej do Zlína nepojedou. Je to jednoduché řešení.

Viděl jste osobně nějaký zápas druholigového play-off?

Nevyšlo mi to. Naštěstí to uhráli, i když to bylo těsné. Jsem zvědavý, jak to vytvoří na příští rok. Když jsem po konce sezony mluvil s Tesilem (manažer Radim Tesařík), měl hlavu v pejru z toho, jak poskládat mužstvo.

Vás nelákali, abyste jim pomohl?

Ne. Jirka Dopita s nimi postoupil, nebylo v plánu, aby odešel pryč.

Jak si v nové sezoně povedou?

Věřím, že play-off uhrají. Euforie je tam pořád.

A velkou výhodou jsou fanoušci.

Samozřejmě. Jak napsal šéf Přerova: Je lepší, když v první lize bude hrát Vsetín, než Most, na který nikdo nepřijde. Pro týmy z okolí, ale i z Ostravska, to bude přínos.