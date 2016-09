Těžký start hokejového Zlína. Aspoň nic nepodceníme, říká Vlach

Atraktivnějšího a hlavně těžšího soupeře by Zlínští pro vstup asi nenašli. „Za dobu, co je Kometa v extralize, má nejsilnější kádr. Vhodně doplnili tým. Je to jeden z favoritů, který se bude pohybovat v popředí tabulky,“ míní kouč Rostislav Vlach.

Obránce Ondřej Němec, útočníci Marek Kvapil, Martin Erat, Martin Zaťovič a Tomáš Vincour hráli ještě v předešlé sezoně Kontinentální ligu. Zkušenosti mají také z NHL. Dohromady brněnské posily nastřádaly 307 reprezentačních startů za český tým.

Kometa si tak ještě před startem vysloužila řadu přezdívek. Dream Team, Modrobílá armáda nebo hokejoví Galácticos v narážce na někdejší označení hvězdami nabitého fotbalového Realu Madrid.

Vlach ale na obtížný los nežehrá. Snaží se na něm najít pozitiva. „Hráči zápas nepodcení a zkoncentrují se. V minulých letech jsme si říkali, že máme dobré rozlosování, a stejně jsme začátek nezvládli,“ zmínil především ročník 2013/14.

Zlín tehdy jako obhájce titulu podlehl na úvod doma nováčkovi z Mladé Boleslavi a první body urval až v sedmém utkání.

Aby se vyhnuli špatnému rozjezdu, překopali ve Zlíně mimo jiné model přípravy; suché i na ledě. Motto kondičního trenéra Patrika Hrubého zní: „Co nejvíce rozvíjet silovou stránku hráčů.“

„Tréninky byly zkrácené, ale o to intenzivnější. Hodně času jsme strávili v posilovně, zvedali činky a dělali výbušnost. Na ledě se více bruslilo,“ shrnul Veselý a změnu prý už postřehl. „Začátek sezony by nás mohl zastihnout v lepší pohodě, i herní projev v přípravných utkáních se mi líbil. Bylo to lepší než loni.“

Zatímco v předešlých ročnících se Vlach zdráhal určit jasnou jedničku v bráně, letos má jasno. Proti Kometě začne Kašík. „Loňská sezona se mu povedla, snad na ni naváže,“ přeje si Vlach.

Jasno je také o složení prvních dvou pětek s centry Holíkem a Romanem Vlachem. Ve čtvrté nastoupí jeden ze tří juniorů na zlínské soupisce: Gago, Chytil, Karafiát.

„V sezoně je využijeme všechny. Pomůžou nám nejenom herně, ale díky nim můžeme hrát na sedm obránců,“ těší Vlacha, který může využívat v případě potřeby také hráče z první ligy.

Klub se domluvil s havířovským duem Maruna - Pechanec a Čachotským z Jihlavy, stáhnout si může rovněž Hrazdiru se Štumpfem.