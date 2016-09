Kocovina? Té se vyhneme, věří boleslavský kapitán Klepiš

Holá hlava, plnovous. Jakub Klepiš vypadá jako drsňák, ale když mluví, volí spíš poklidný tón a nedává najevo žádné velké emoce. Projevovat je bude spíš na ledě, kde to letos tak trochu bude mít v popisu práce.

Jako nový kapitán ambiciózní Mladé Boleslavi.

„Často jsem z různých stran srovnáván s Davidem Výborným. Já jsem určitě jiný kapitán, než byl on, nemůžu ho nahradit, hokejově ani jinak,“ řekl ve čtvrtek v mladoboleslavském golfovém areálu Jakub Klepiš. „Budu se ale samozřejmě snažit, abych byl kapitán co nejlepší,“ slibuje mistr světa z roku 2010.

Přiznáváte, že se vás na to každý ptá. Nesvazuje vás trochu to téma, že máte být po Davidu Výborném kapitánem?

Už se to probírá od konce minulé sezony. Možná začínám cítit trochu odpovědnost. Kabina je ale výborná, přišla parta nových kluků, dobře zapadli. Jsme na dobré cestě a věřím, že vše poskládáme, jak máme. A když budou nějaké problémy, je kromě mě v kabině více starších kluků, srovnáme si to.

V týmu je těch nových hráčů opravdu hodně. Jak si kabina řídí takovou tu hierarchii, když přijde tolik různých nováčků?

My se vesměs s těmi kluky známe. Z bývalých klubů, přes agenty, z ligy. V šatně fungují nepsaná pravidla a každý je musí uctívat.

A když se najde nějaký drzejší mladík, který jich nedbá?

Tak dostane studenou sprchu nebo gólmanskou hokejkou přes zadek (smích). Ne, nikdo takový u nás není. Navíc máme také v kabině klubový sazebník, takže rozdám pokuty a vyřízeno.

Pojďme k vám. Z jakého důvodu jste začal trénovat později než spoluhráči?

Byl jsem na operaci kyčle, která byla lehce poškozená. Potřeboval jsem to trochu omladit (úsměv). Proto jsem dostal delší pauzu. Musím to zaklepat, zatím to drží, bolest úplně odešla.

V poslední přípravě k vám trenéři do prvního útoku postavili Hyku a Pospíšila. Budou se formace ještě točit, nebo už takhle začnete extraligu?

Na tréninku toho zkoušení bylo hodně. Teď už si myslím, že se to tolik točit nebude, aby mohly vzniknout nějaké vazby. Zatím to v té souhře není ideál, ale ani úplně špatné. Snad si to ještě sedne.

Máte hodně zkušeností, takže dobře víte, jak to často bývá, když soupiska na papíře vypadá brilantně. Sezona nevychází... Nebojíte se, že to může letos být boleslavský případ?

Loni jsme uhráli semifinále a po skvělém výsledku často přichází taková kocovina, viz naposledy Litvínov. My máme i letos vysoké cíle a jsem samozřejmě přesvědčen, že nás nic podobného nepotká, i když jsme ten kádr opravdu hodně obměnili. Ale stát se může všechno, je to přece stále sport.

Boleslav v posledních letech posiluje především hráči z Liberce a Třince. Tušíte důvod, proč tomu tak je?

Tyhle dva kluby? No vidíte, já to ani nevnímám. Nepřikládal bych tomu význam. Já jsem také přišel z Třince a byl jsem šťastný, že se mi Boleslav ozvala, mám to z Prahy blízko.

4. místo obhajuje Mladá Boleslav v letošním ročníku extraligy, lepší nikdy nebyla. 9. září začíná extraliga. Boleslav startuje v Hradci, doma pak hostí Olomouc.

Jak vnímáte Ligu mistrů, kterou Mladá Boleslav letos poprvé v historii hraje?

Nechci aby to vyznělo nějak hloupě, ale mě osobně je jedno, jestli si před extraligou zahraju v Benátkách nebo ve Švédsku. Pro mladé kluky je ale Liga mistrů skvělou zkušeností. Celkově klub účast v té soutěži hodně prověří, zjistí, kde má ještě mezery.

Nedávno jste uvedl, že už příliš nepočítáte s reprezentací. Nějaké osobní mety ale máte, ne? Co třeba takových padesát extraligových bodů?

Padesát bodů, to by bylo krásné. Ale už nějakou dobu na tohle vážně moc nekoukám. S věkem se to mění, určitě nejsem sám, kdo to zjistil. Důležitější je výsledek týmu.

Probíráme, jak se vaše mužstvo proměnilo, ale ještě jsme nenarazili na brankáře. Máte oba nové, moc se o nich neví. Nemůže být post gólmana vaše slabina?

Určitě se najde někdo, kdo si to myslí. Já ne (smích). Tarkkiho jsem před touto sezonou nikdy chytat neviděl, ale má za sebou dobrou kariéru. Je to o celém týmu a my mu určitě pomůžeme. Honzu Lukáše pamatuju ještě ze Lva Praha, to byl hodně mlaďoučký. Loni chytal za Znojmo a byl tam výborný. Uvidíme, koho trenéři určí za jedničku.

Řekněte na závěr, jaký je pro vás reálný cíl pro extraligu?

Do čtvrtého místa by to byl úspěch, to ale neznamená, že nemyslím výš.