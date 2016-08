Nejsme hluší a slepí. Ukažme, že se odborníci pletou, vyzývá Plekanec

Ač hokejisté – a nejen oni – rádi opakují, že nečtou, co se o nich píše, Tomáš Plekanec opáčí: „Samozřejmě nejsme hluší a slepí, takže se k nám všechno donese.“ A tak moc dobře ví, že tým, kterému bude v září v Torontu velet, je zatím od zámořských odborníků přehlížen a s vzácnou shodou považován za největšího outsidera.

Teď by mohl Plekanec říct, že jména na papíře nic neznamenají, ale on se vůči prognózám vymezí svým vlastním příběhem: „Já si tím prošel jako mladý kluk, když mi nikdo nevěřil, že budu hrát NHL.“ Teď už ji hraje 12 let. „Tohle si můžeme vzít i jako tým. Že když nám nikdo nevěří, tak můžeme ukázat, že se mýlí.“

Světový pohár Jak budou hrát Češi Skupina A

Česko – Kanada

(neděle 18. září, 2.00 SELČ)

Česko – Výběr Evropy

(pondělí 19. září, 21.00)

Česko – USA

(pátek 23. září, 2.00)

Přesto se shodneme, že do Toronta nepoletíte jako favorité.

Jenže my už pár let nikam nejezdíme jako favorité. Tak to prostě je. Nemáme už hráče, kteří vozili zlaté medaile, ale myslím si, že pořád ke špičce patříme. Proto na Světovém poháru jako Česko jsme a nejsou tam jiní. A doufám, že některým lidem dokážeme, že se pletou, když říkají, že skončíme osmí, poslední.

Vadí vám pesimistické prognózy? Nebo vás motivují?

Neřeším je. Ale nejsme hluší a slepí, takže se to k nám všem donáší. Může to být naopak pro nás motivace. A třeba pro mě osobně je to o to větší zábava, když lidem ukážeme, že se pletli. Pak by ten náš výsledek byl sladší. V první řadě se musíme soustředit na sebe. I trenéři přes léto určitě makali, aby nám připravili nějaké věci. Věřím, že to přeneseme na led.

Třeba ostatní z týmu motivuje i váš příběh, kterak podceňovaný hráč je lídrem Montrealu.

To ne. Všichni jsou to zkušení kluci, vědí, jak to je, jedou tam rozdat všechno. Nemyslím si, že jsme národ na nějaké velké proslovy, umíme se spojit, umíme hrát srdíčkem, jako jsme hráli teď na mistrovství v Rusku. Takže žádné velké řečnění v kabině – trenéři nám řeknou, co máme hrát. A my to budeme plnit a věřím, že uděláme dobrý výsledek.

Sám jste přesně typ hráče, který je na veřejnosti tichý. I kouč Jandač vyprávěl, že vás v šatně není moc slyšet, ale pak umíte být adresný.

Ano, neřeknu toho tolik, ale když už je potřeba, tak s tím nemám absolutně problém. Ale nejsem toho zastánce. V Kanadě a Americe jsou pořád nějaké mítinky, když se nedaří, tak se furt debatuje a něco řeší. Já tvrdím: Ukažme to na ledě. Tam je to nejdůležitější. Jestli se něco řekne v kabině a pak se to stejně nedělá, tak jsou všechny proslovy úplně zbytečné. Ano, je třeba si ke hře něco říct, ale nějaké velké mluvení je zbytečné.

Trenér Jandač rovněž řekl: „Tomáš má příkladný vztah k reprezentaci. Nikdy neodmítl přijet. Je to ten nejvhodnější kapitán.“ Hezké, že?

Ale já si nemyslím, že jsem v tom nějak výjimečný. Myslím, že to kluci nemají jinak, jen jim prostě chybí štěstí na zdraví. Já ho mám, a tím pádem mi to dovoluje na turnaje jezdit. Pro mě je nároďák strašně moc. Snil jsem o tom jako dítě. Nejet na něj, když je šance, to neexistuje. Ale nejsem v tom jiný než ostatní kluci. A že jsem kapitán? To je obrovská pocta. Vážím si toho, ale nic se nemění. Patřím mezi zkušené hráče a má role je stejná.

Mám pocit, že i když český tým už nepatří ke špičce, snaží se realizační tým nic nepodcenit. Ladí detaily, vše je profesionálnější. Jaký je váš pohled?

S trenéry jsem nemluvil, ale co jsem zaslechl nebo viděl, tak to určitě tak bude. Přišli k týmu kluci, co ještě před nedávnem hráli NHL (asistent Prospal, skaut Fischer). Znají trendy, kam se hokej ubírá. Ví, jak funguje hokej v NHL. Totéž se budou snažit přenést i na nás. Nebudeme muset tak moc ze svých herních návyků měnit.

Nemáte strach, jak vás – ikonu nenáviděného Montrealu – přijme publikum v Torontu?

Myslím, že to bude něco jiného. Že nikdo nebude spojovat Maple Leafs a Montreal. Je to turnaj národních týmů a s NHL nemá v tomto směru nic společného. Bude tam bezesporu superatmosféra.

Bude to nejkvalitnější hokejový turnaj posledních let?

Co se týče jmen na papíře, tak ano. Nechybí tam moc nejlepších hráčů. Jen ti, co jsou zranění, a pár těch, co se nedostali do výběrů. Jen se podívejte, kolik mají Švédové špičkových obránců, které nevzali. Bude to nejlepší turnaj, navíc v hokejovém Torontu. Není nic víc.

Jste v kontaktu s Davidem Krejčím? Sledujete, jak je na tom zdravotně? On by týmu chyběl.

Obrovsky chyběl. Doufejme, že se dá dohromady a povede se mu v Bostonu prosadit, aby ho na turnaj pustili. Všichni víme, že v přesilovkách bychom mohli mít problémy, nemáme tam moc na výběr. A David to v Bostonu na modré hraje výborně. Takže musíme jen doufat, že bude v pořádku. Ale nemůžeme to nijak ovlivnit.

Světový pohár je ale akcí NHL. Kluby dostávají náhrady za uvolnění hráčů, mohou být tedy shovívavější pro uvolňování než při mistrovství světa?

Nevidím do hloubky, co všechno v tom je. Ale manažeři mají před sebou celou sezonu NHL, která je pro ně daleko důležitější než Světový pohár. Potřebují mít hráče zdravé. Nepůjdou do velkého risku. Záleží na tom, jaké mají vztahy a jestli tomu klukovi chtějí bránit, nebo ne. Na druhou stranu si myslím, že nebudou nikomu úmyslně bránit, aby hrál takový turnaj, pokud mu to zdraví dovolí.